レギュラーシーズン入れてここ最近30試合

米大リーグ・ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で5-1で勝利。初戦はブレイク・スネル投手が8回無失点の好投、2戦目は山本由伸投手が9回1失点で完投勝利を収めており、先発陣が好調のドジャース。米国のデータ提供会社が驚きの数字を公開した。

米国のデータ提供会社「オプタスタッツ」公式Xは「レギュラーシーズンから遡った過去30試合のドジャース先発投手の成績」と記し、驚きの数字を投稿した。

15勝1敗

防御率1.49

被打率.144

WHIP0.81

奪三振214

この期間に多く登板したスネルや山本の活躍が光る数字。米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者もXで引用し「これは脅威だ。ドジャースは1ヶ月連続で、サイ・ヤング賞級の投手（とそれ以上）が毎晩のように投げているようなものだ」と現在のドジャース先発陣は“サイ・ヤング級”と比喩しつつ、驚きの声を上げた。

ポストシーズンはスネル、山本、グラスノー、大谷の4人体制。リリーフ陣に不安を残すも、安定感抜群の先発4本柱が引っ張っている。



（THE ANSWER編集部）