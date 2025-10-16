脳科学者・茂木健一郎氏が熱弁「雑用こそが人生の本質だ」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「雑用にこそ人生の本質がある」で、脳科学者の茂木健一郎さんが日々の“雑用”に隠された人生の本質について語り、注目を集めている。
茂木さんはまず、「人生の中でさ、いろいろやらなくちゃいけないことってあるじゃないですか、例えば毎日歯を磨くとかお風呂入るとか…」と、日常に溢れる小さな雑用の数々を挙げた。その上で、「仮に、勉強するとか仕事をすることを人生の本質だとするならば、それ以外のことは雑用ってことになるわけでしょ」と語り、あらゆる雑用が絶え間なく舞い込む現実を指摘した。
しかし、茂木さんは「人生の本質ってその雑用の中にあるわけだよね」と断言。「本当にこまごまとしたこと、例えばスマホを買い替えてSIMを変えたり、アプリをなんとかしたり、誰かにメールを送ったり…それがないとうまくいかない」と述べ、見過ごされがちな“雑用”こそが生活を支えていると強調した。
さらに学校や会社に話を広げ、「学校の本質は授業だとか勉強することだって言ったとしても、それ以外にも限りない雑用がある。会社も同じで、商品やサービスを届ける以外にも雑用が数多くある」とし、「雑用をずっとやっているということが経営することであり運営すること」と持論を展開。『雑用こそが本質』『雑用こそが光の元』と力強く語った。
また、「こっちのけんとさんの“はい喜んで”じゃないけど、雑用、“はい喜んで”ってできるかどうかで、その人ができる人になるかどうかが左右される」と述べ、雑用に前向きに向き合う姿勢の大切さを訴えた。
最後に茂木さんは「雑用こそが本質であり、光の元であるということを忘れてはいけない」と締めくくり、日常の“雑用”を疎かにしないことの重要性を力強く訴えていた。
茂木さんはまず、「人生の中でさ、いろいろやらなくちゃいけないことってあるじゃないですか、例えば毎日歯を磨くとかお風呂入るとか…」と、日常に溢れる小さな雑用の数々を挙げた。その上で、「仮に、勉強するとか仕事をすることを人生の本質だとするならば、それ以外のことは雑用ってことになるわけでしょ」と語り、あらゆる雑用が絶え間なく舞い込む現実を指摘した。
しかし、茂木さんは「人生の本質ってその雑用の中にあるわけだよね」と断言。「本当にこまごまとしたこと、例えばスマホを買い替えてSIMを変えたり、アプリをなんとかしたり、誰かにメールを送ったり…それがないとうまくいかない」と述べ、見過ごされがちな“雑用”こそが生活を支えていると強調した。
さらに学校や会社に話を広げ、「学校の本質は授業だとか勉強することだって言ったとしても、それ以外にも限りない雑用がある。会社も同じで、商品やサービスを届ける以外にも雑用が数多くある」とし、「雑用をずっとやっているということが経営することであり運営すること」と持論を展開。『雑用こそが本質』『雑用こそが光の元』と力強く語った。
また、「こっちのけんとさんの“はい喜んで”じゃないけど、雑用、“はい喜んで”ってできるかどうかで、その人ができる人になるかどうかが左右される」と述べ、雑用に前向きに向き合う姿勢の大切さを訴えた。
最後に茂木さんは「雑用こそが本質であり、光の元であるということを忘れてはいけない」と締めくくり、日常の“雑用”を疎かにしないことの重要性を力強く訴えていた。
YouTubeの動画内容
関連記事
茂木健一郎「地球全部メガソーラーで覆っちまおうぜ、でも誰が使うんだ？」皮肉炸裂！
脳科学者・コメディアン茂木健一郎氏、政界天気を大胆解説「視界が見えない日本列島」
脳科学者・茂木健一郎「自分の人生の今に集中を」“外からの基準はいらない”独自の人生観を語る
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。