保育園のチューリップ合唱で“合いの手”、息子の行動に1.8万いいね「生で聞きたい笑」「かわいすぎる」【ママリ】

「ホホイッ！」チューリップ合唱中の息子の合いの手にほっこり

保育園などで子どもたちがどう過ごしているか、気になることもあるのではないでしょうか。園内での様子を直接見る機会はあまりないかもしれませんが、先生からの話や連絡ノートで知ることができますね。



投稿者・coco☺︎(@coco610coco)さんはある日園長先生から、保育園でチューリップ歌ったときの息子さんの様子を聞き、思わず笑みがこぼれたそう。保育園でのほっこりエピソードに「かわいすぎる」と反響が寄せられました。

ぷんすけ昨日保育園でチューリップ歌ったらしいんだけど、



👦👧🧒👦👧🧒「さいた～🌷」



👶👏「ﾎｲｯ‼️」



👦👧🧒👦👧🧒「さいた～🌷」



👶👏「ﾎ ﾎｲｯ‼️」



って合いの手入れて注目集めてたって園長先生から言われてさすがに歯茎しまえなかった

チューリップの合唱中「ホイッ！」「ホホイッ！」と合いの手を入れていた息子さん。注目を集めていたそうです。ゆっくりとした歌のチューリップと、ノリノリな合いの手とのギャップがかわいらしいですね。



この投稿には「チューリップはね、ノリがいいですからね😌」「ペンライト振りたい(笑)」といった温かいコメントが寄せられていました。周りが盛り上がっていると、歌っている側はうれしいもの。きっとその場も笑顔で溢れていたのでしょうね。ホホイッ！と息子さんの軽快な合いの手に、こちらも楽しい気持ちにさせられる素敵な投稿でした。

