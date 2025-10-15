今年もハロウィンの季節が近づき、街はコスプレの話題で持ちきりだ。そんな中、突如としてネットを席巻しているのが、今年5月に不倫疑惑が報じられた俳優・田中圭（41）と女優の永野芽郁（26）との“手繋ぎ密着ツーショット”で田中が着用していた「ネオゾンビ」のコスプレ衣装。

あの騒動から約5か月が経ち、世間は再びこの“クセ強”な衣装に注目。「不倫ネタ」としてではなく、純粋に「コスプレネタ」として再評価されているという。

田中圭と永野芽郁の手繋ぎツーショット

「説明しなくても、多くの人が印象に残っていると思いますが（笑）。田中さんが着ていたのはツギハギ柄の上着に、お腹の辺りが赤くパックリと空き、ピンクや水色などのカラフルなリボンが、だらりとぶら下がっているデザインです。目玉のようなものがついた謎の帽子もかぶっていました。

お酒を飲んでいるのか頬を赤くしている2人は手を繋ぎ、永野さんが鏡越しに撮影したものと思われます。ツーショットへの驚きもありましたが、当時はこのデザインに衝撃を受ける人も多かったですね」（スポーツ紙芸能記者）

これには当初「田中圭の私服がダサすぎる」「クセ強いな…どこで買った？」「一週回ってお洒落なの？」と戸惑いの声が上がっていたが、すぐにこれがハロウィン用のコスプレ衣装『ネオゾンビ（4939円）』であることが特定された。

そして今年のハロウィンで、その「ネオゾンビ」がまさかの大復活を遂げている。一時は”不倫の象徴”と見られていた衣装が、今や“最高のネタ”として受け入れられているという皮肉。

「ハロウィンは田中圭のアレで行きます」「ハロウィン田中圭にしたい」「田中圭のネオゾンビ…欲しい！」「今年、田中圭着てたやつめっちゃ多そう」と、こぞって田中圭になりたがる人が続出しているというのだ。

田中圭のコスプレ、どこで売ってるの？

さっそく買い求めている人が多いのか、もしくは5月の時点で気に入った人が買い占めたのか「どうやらなかなか手に入らない状況」にあるというのはファッション誌編集者。すでに一部のサイトでは品薄、もしくは売り切れているようだ。実際に「田中圭のコスプレにしようと思ってたのに、あの服全部売り切れてた」「どこで売ってるの？」との声が多数上がっている。

「この商品は大手コスプレブランド『クリアストーン』から発売されているのですが、サイトでは“大好評につき完売いたしました！”とあり、今年度の入荷予定はないとのことです。田中圭さんの写真が拡散された時は、Amazonや楽天でも売っていましたが、今見る限りメルカリに出展されていますが倍の値段が付いていますね」（同前）

売り切れても諦めきれないのか、自前で用意し田中圭と永野芽郁の密着ツーショットをパロディ化する計画を立てる猛者たちも出現している。今年は、街のどこかで「ネオゾンビ」の田中圭を見かけることになるかもしれない。最高のネタとして、そっと見守りたい。