『永野芽郁と田中圭に不倫報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
田中と不倫騒動のあった永野芽郁も、写真集を発売しNetflix映画の主演を務めることに
日刊ゲンダイDIGITAL
参加者によると永野は去り際に「私、仕事、辞めないからね！」と言ったそう
週刊女性PRIME
知人によると、妻はこれまでも田中の飲み歩きや遊びを認めていたという
NEWSポストセブン
唐田は地上波の連ドラに約6年ぶりに出演するも、依然として賛否両論状態
永野は騒動から約1年経つも、ドラマやCMなどの復帰は叶っていないという
公開から1年以上経過し放送するのは永野芽郁の騒動が影響していると関係者
女性自身
「その時が来たら、私から何らかの形でお伝えできると思います」と記述
日刊スポーツ
制作会社関係者によると、年内クランクインが正式に決まったという
Smart FLASH
永野芽郁との不倫報道で田中圭が着用していた「ネオゾンビ」の衣装だという
田中圭が金髪にパーマを当てた姿で出場したとみられるという
永野の知人は「芽郁ちゃんはいますごく落ち着いています」と言及
コメント欄にはあたたかな声もある一方、批判の声も多くみられたそう
Xでは永野芽郁が海外で田中と合流するという説を疑う人も出てきたという
広告業界の関係者は、奈緒に追い風が吹いている気がすると語る
期待が高まる一方で、Xでは不倫疑惑を巡り田中への嫌悪感を示す声も
関係者に「海外に行く」と伝え、期間も1カ月かそれ以上と言い残したそう
宣伝ポスターのラインナップから永野芽郁が消えたと週刊女性PRIMEが伝えた
TBS局内では当初、永野と道枝駿佑が交際に発展するかもと噂されていたそう
東スポWEB
白髪があることにSNSでは「かっこいい」などの声もあった、と芸能記者
知人によると、写真流出の「犯人探し」に躍起になっている模様だそう