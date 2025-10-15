¥É·³GM¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËËÜ²»¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¥Î¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡Í½ÁÛ³°¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¶Ã¤¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ä¡×
º´¡¹ÌÚ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬GMÀä»¿
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éµß±ç¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤·¤¿¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÅÐÈÄ¤·¤¿3»î¹ç¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤òµß¤¦Æ¯¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥¹GM¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç8»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤â¡¢±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê5·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼Ä´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î9·î24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò0¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÈ´Å§¡£10·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½é¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º3»î¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï5²ó1¼ºÅÀ2¥»¡¼¥Ö¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ±¤¤òÊü¤Ä»Ñ¤Ë¥´¡¼¥à¥¹GM¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢¸½ÃÏ13Æü¤ËGM¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£º´¡¹ÌÚ¤È¤Î·ÀÌó»þ¡¢Ìò³ä¤¬¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¥Î¡¼¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢Í½ÁÛ³°¤Îµ¯ÍÑ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦³èÌö¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ï¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡£Èà¤ÎºÍÇ½¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½øÈ×¤Ë¤ÏÂÎÄ´¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈùÄ´À°¤ò¤·¤Æ¡¢²áµî¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ó¤À¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²æ¡¹¤ÏÈà¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¿®Íê¤òÄÏ¤ó¤Àº´¡¹ÌÚ¡£¥´¡¼¥à¥¹GM¤ÏÍèµ¨¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀèÈ¯¤ËÌá¤¹¤Ä¤â¤ê¤µ¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
