¡ÖÎ©Àî¡×¤¬¡ÉÅÔ¿´¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤¬´°·ë¤¹¤ë³¹¡É¤È¤·¤ÆµÞ·ã¤ÊÈ¯Å¸¤ò¤È¤²¤¿¡ÖÆÃ¼ì¤¹¤®¤ëÍ×°ø¡×

ÅìµþÅÔÀ¾Éô¤Ë¤¢¤ëÎ©Àî±Ø¡¦È¬²¦»Ò±Ø¡¦Â¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤ò·ë¤ó¤À¥¨¥ê¥¢¤ò¡ÖÂ¿Ëà¥Ç¥ë¥¿¡×¤È¸Æ¤ÖÂ¤¸ì¤¬¤¢¤ë¡£
Â¿Ëà¥Ç¥ë¥¿¤Ï23¶è³°¤ÇÅÔ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤â¤è¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÅÔ¿´¤ËÈæ¤Ù¼«Á³Ë¤«¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¼ã¼Ô¤Ç¤â°ìÅÙ½»¤à¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¹Ç¯Äê½»¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¿Ëà¥Ç¥ë¥¿¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Î©Àî¤À¡£
JRÃæ±ûÀþ¤Î¼çÍ×±Ø¤Ç¤¢¤ëÎ©Àî¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤ÇÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î³«¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£2014Ç¯¤Ë¡ØIKEAÎ©Àî¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Íâ2015Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÎ©ÀîÎ©Èô¡Ù¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡ØGREEN SPRINGS¡Ù¤¬³«¶È¡£³¹¤Î»Ñ¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤»ÜÀß¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³¹¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤âÁá¤¯¡¢¤¤¤Þ¤ä½µËö¤Ë¤ÏÂ¿ËàÃÏ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅÔ¿´¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¿Íµ¤¤Î³¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÎ©Àî¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤¬¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¿Í¡¹¤ÏÎ©Àî¤«¤é½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤Þ¤¡Î©Àî¶áÊÕ¡¢´ðËÜÁ´¤Æ¤¢¤ë¡Õ
¡ÔºÇ¶á¤ÎÎ©Àî¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤«¤é¤Í ¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤ë¤«¤é Å¹¤È¤«¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤âÀ¨¤¯Áá¤¤¡Õ
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤ËÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØSUUMO¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯ÈÇ¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡Ê±Ø¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¼óÅÔ·÷ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢Î©Àî¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î15°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ãå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼Î©Àî¤Ï¡¢¡È½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤¬´°·ë¤¹¤ë³¹¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë»ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
º£²ó¤ÏÉÔÆ°»º»ö¶È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎËÒÌîÃÎ¹°»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê°Ê²¼¡Ö¡×Æâ¤ÏËÒÌî»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ë
¤½¤³¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡È´°·ë·¿¤Î³¹¡É
Î©Àî±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ë¥ß¥ÍÎ©Àî¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è´Û¤äÈþ½Ñ´Û¡¢Ê£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÅìµþ¥É¡¼¥àÌó40¸ÄÊ¬¤â¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ø¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ù¤â¤¢¤ë¡£Çã¤¤Êª¤«¤é¸ä³Ú¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤½¤í¤¤¡¢¡ÖÎ©Àî¤ËÍè¤ì¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤¬ºÑ¤à¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤À¡£
ËÒÌî»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ©Àî¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò¾¯¿ô¤Î´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Î©Àî»ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌó25Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë98Ëüm2¤â¤ÎÅÚÃÏ¤òÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ØÎ©Èô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ÎºÆ³«È¯¤äÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Î·úÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂç¼ê¤¬°ì»þ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²½¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡Øµì¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÎ©Àî¡Ù¤òÇã¼ý¡¦²þ½¤¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤»¤ë·×²è¤ò¿Ê¹ÔÃæ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¤â²Ì´º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼»³ÀµÆ»»á¤¬¤è¤¯¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÌÙ¤±¡É¤è¤ê¤â¡È³¹¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤ò¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ÜÀß¤ä»ÅÁÈ¤ß¤ò¼«¤éÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÃÏ¸µ¼çÆ³¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢Î©Àî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
°ìÈÌÅª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡È½»ÂðÃÏ¤À¤±¡É¡È¾¦¶ÈÃÏ¤À¤±¡É¤ÈÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Î©Àî¤Ç¤ÏÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡È½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤¬´°·ë¤¹¤ë³¹¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
Î©Àî¤¬¿Ê²½¤·¤¿Îò»ËÅªÇØ·Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ì¥¢¥±¡¼¥¹
Î©Àî¤¬¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¡È´°·ë·¿¤Î³¹¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎò»ËÅª·Ð°Þ¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ©Àî¤ÎÅÚÃÏ¤¬»ý¤ÄºÇÂç¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È·³ÍÑÃÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1922Ç¯¡¢Åö»þ¤ÎÎ©ÀîÂ¼¤ËÄë¹ñÎ¦·³Èô¹ÔÂè5Ï¢Ââ¤¬¡ØÎ©ÀîÈô¹Ô¾ì¡Ù¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤È·³»ö»ÜÀß¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤ÏÊÆ·³´ðÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢´ðÃÏ³ÈÄ¥¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊÆ·³¤È½»Ì±¡¦³ØÀ¸¤é¤¬·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿º½ÀîÃÏ¶è¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¡Èº½Àî»ö·ï¡É¤Ï¡¢Î©Àî¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î©Àî¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¡È°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿³¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î´ðÃÏ°ÜÅ¾¤ÈÊÖ´Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î©Àî´ðÃÏ¤ÎÀ×ÃÏ¤Ï¡Ø¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¡Ù¤äÎ©Àî¹°èËÉºÒ´ðÃÏ¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢°ìµ¤¤Ë³¹¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¶á¤¯¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤¬°ìÅÙ¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤â¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤Î¾ÍèÀ¤Î¤¢¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¼ïÃÏ¡É¤ÎÂçÎÌ¶¡µë¤¬¡¢¿·¤·¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¿ËàÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡È¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó³«È¯¡É¤¬¿Ê¤ß¡¢¹Ù³°¤Ë¡È±ÒÀ±ÅÔ»Ô¡É¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬½»ÂðÃÏÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Î©Àî¤Ï¡È¼ïÃÏ¡É¤ËÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ò½¸ÃæÅª¤ËÀ°È÷¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Â¾¤Î³¹¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¡È¼ïÃÏ¡É¤òºÙÊ¬²½¤»¤º¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎ©Àî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄÌ¾ï¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅÚÃÏ¤ÏºÙÀÚ¤ì¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©Àî¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤Î¡ØÎ©Èô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ù¤¬MBO¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£±ØÁ°¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÇã¼ý¡¦²þ½¤¤Ê¤É¤òÃÏ¸µ¼çÆ³¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Û¤«¤Î³¹¤ÏÎ©Àî¤ËÂ³¤¤¿¤¯¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢Î©Àî¤Ï¡ÖËÉºÒµòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤Ê¤ÉÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤¿°ÂÁ´µòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤«¤é¡ØÉðÂ¢ÌîÂè°ìµòÅÀ¡Ù¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÃÏÊÖ´Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÉºÒµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤â¡¢Î©Àî¤ÎÅÔ»ÔÅª¤Ê³Ê¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢Î©Àî¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¸òÄÌ¤Î·ëÀáÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏÍýÅª¾ò·ï¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÔ¿´¤Þ¤ÇÄ¾·ë¤¹¤ëJRÃæ±ûÀþ¤È¡¢±üÂ¿ËàÊýÌÌ¤Ø±ä¤Ó¤ëJRÀÄÇßÀþ¡£¤µ¤é¤Ë¿ÀÆàÀî¸©ÀîºêÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦JRÆîÉðÀþ¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¤½¤³¤ËÂ¿Ëà¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÏÂ¿Ëà¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Ç¾®ÅÄµÞÂ¿ËàÀþ¤äµþ²¦ÁêÌÏ¸¶Àþ¤Ë¤âÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Î©Àî¤ÏÆîËÌ¡¦ÅìÀ¾¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëµ¡Ç½¤òÈôÌöÅª¤Ë¶¯²½¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¤¬¼«Á³¤Ë½¸¤Þ¤ë³¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤¬À¸¤ó¤À´ðÃÏÀ×ÃÏ¤ÎÊÖ´Ô¡¢¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤òÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¼çÂÎÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿µ©Í¤Ê»öÎã¡¢ËÉºÒ¡¦¸òÄÌµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯ºöÅª¸å²¡¤·¡½¡½¡£¤³¤ì¤éÊ£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î©Àî¤ÏÂ¿ËàÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
