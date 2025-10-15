¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤·¤Ð¤é¤¯µÙºÜ¡¡ºî¼Ô¤ÎÂÎÄ´¹Í¤¨º£¸å¤ÏÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¹¡¢·ÇºÜ·Á¼°¤òÄ´À°
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤¬¡¢¸¶ºî¡¦»³ÅÄ¾â¿Í¡¢ºî²è¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¤ÎÂÎÄ´¤ò¹Í¤¨º£¸å¤ÏÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¹¡¢·ÇºÜ·Á¼°¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¹æ¤è¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µÙºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥Õ¥§¥ë¥ó¤¿¤Á¡ªºÇ¿·¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¥«¥é¡¼³¨
¡¡Ï¢ºÜ»ï¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼ÊÔ½¸Éô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ò¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¹æ°Ê¹ß¤Î·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ¾â¿ÍÀèÀ¸¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µÀèÀ¸¤ÎÂÎÄ´¤ò´Õ¤ß¡¢ÀèÀ¸Êý¤ÈÊÔ½¸Éô¤ÇÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¹¡¢·ÇºÜ·Á¼°¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö µÙºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ªÆó¿Í¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ï°ú¤Â³¤¼¹É®Ãæ¤Ç¤¹¡£ÊÔ½¸Éô¤âÀèÀ¸Êý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê·ÇºÜ»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤Î½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼»ï¾å¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤è¤ê¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Ëâ²¦¤òÅÝ¤·¤¿Í¦¼Ô°ì¹Ô¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡È¸åÆüëý¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡É¡£ËâË¡»È¤¤¤Î¥¨¥ë¥Õ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¡¢Í¦¼ÔË´¤¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ãç´ÖÃ£¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤ÊËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈËâ²¦Æ¤È²¸å¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤¬Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬2023Ç¯9·î¡Á2024Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1´ü¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢º²¤ÎÌ²¤ëÃÏ¡Ö¥ª¥ì¥ª¡¼¥ë¡×¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè2´ü¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹7´¬¼ýÏ¿¤ÎÂè61ÏÃ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
