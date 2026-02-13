毎週金曜日に放送中のTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期、2月27日（金）の放送より新章【神技のレヴォルテ編】に突入。新ビジュアルが公開された。そしてレヴォルテを演じるのは、三木眞一郎に決定した。『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上