漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『タッチ』『MIX』作者・あだち充氏の写真が投稿されると、ネット上では「この人があだち充さんですか初めてお顔を見ました」などと驚きの声があがっている。【写真】顔初めて見た！『葬送のフリーレン』公式Xに登場したあだち充『フリーレン』の公式Xは、「〇〇のフリーレン」という大喜利ネタが好評で今回は「巨匠のフリーレン」とあだち氏の写真を投稿。以前、あだち氏が描いた