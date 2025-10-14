ÌµÎÁ¡¦¹¹ð¤Ê¤·¤Ç²èÁü¡¦²»³Ú¡¦Ê¸½ñ¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÄ¾ÀÜÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡ÖVERT.sh¡×¡¢WebAssembly¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥È¤â²ÄÇ½
ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÄñ¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤À¤È1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÊÑ´¹¿ô¤ËÀ©¸Â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·çÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥í¡¼¥«¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾å¤ÇÊÑ´¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¡ÖVERT.sh¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VERT.sh
https://vert.sh/
¾åµ¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¡¢¡ÖDrop or click to convert¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÊÑ´¹¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¡¢ÊÑ´¹¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄ¾ÀÜ¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÑ´¹¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð.jpeg¤ä.png¤ä.svg¤Ê¤É18¼ïÎà¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò¤·¤¿¤éÊÑ´¹¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
ÊÑ´¹¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐÊÑ´¹¸å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖDrop or click to convert¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹¥¥å¡¼¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆ±¤¸¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¸ÄÊÌ¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï°ì³çÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¡ÖSet all to¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
ÁªÂò¤·½ª¤¨¤¿¤é¡ÖConvert all¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÊÑ´¹³«»Ï¡£
ÊÑ´¹¸å¡¢¡ÖDownload all as .zip¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òZIP·Á¼°¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤±¤Ï¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ´¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¸å1»þ´Ö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï.mkv¤ä.mp4¤Ê¤É¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ëÊÑ´¹¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³°Éô¤Ë¸ø³«¤»¤ºÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾åÉô¤Î¥¿¥Ö¤Ç¡ÖSettings¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÊÑ´¹¸å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÌ¿Ì¾µ¬Â§¤äÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤É¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÀßÄê¤ä¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Îºï½ü¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ÏGitHub¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë½¾¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GitHub - VERT-sh/VERT: The next-generation file converter. Open source, fully local* and free forever.
https://github.com/VERT-sh/VERT