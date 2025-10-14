食楽web

●一度食べたら忘れられない！ 横浜市にあるアメリカンケーキの専門店『Lucy's Bakery』の絶品「キーライムパイ」の魅力をご紹介します。

東急田園都市線・青葉台駅から徒歩10分。並木道を歩いて行くと、閑静な住宅街の中に、アメリカの国旗を掲げた『Lucy's Bakery（ルーシーズベーカリー）』が見えてきます。

絵本に出てきそうな可愛らしい外観が印象的

絵本から飛び出してきたような可愛らしい外観の扉を開けると、甘く香ばしい匂いが心を躍らせます。

店内に一歩足を踏み入れると、アメリカのローカルカフェへワープしたような感覚に包まれます。気取らないアットホームな雰囲気で、常連さんたちと店員さんの和やかな会話が心地よく、まるでアメリカの日常に触れているかのようです。

ショーケースには数種類の大ぶりのパイやタルトが並ぶ

窓ガラスには手書きの可愛いイラストが添えられ、素朴な木製のカウンターには、大ぶりにカットされたマフィンやずっしりとしたパウンドケーキがゴロゴロと並びます。

手土産やホームパーティーに最適なマフィンやクッキーなども豊富

『Lucy's Bakery』のショーケースの片隅で、ひときわ輝きを放つのが「キーライムパイ」です。

売り切れ御免！トロピカルな香りが弾ける絶品「キーライムパイ」

フレッシュなライムの香りが漂う「キーライムパイ」830円

この「キーライムパイ」、鮮やかなライムグリーンと真っ白なメレンゲのコントラストが美しく、一口食べると言葉にならない感動が込み上げてくる逸品。

フレッシュなライムを贅沢に使ったフィリングは、キュンと心ときめく心地よい酸味と、突き抜けるような爽やかな香りが口いっぱいに広がり、暑い日でもさっぱりといただけます。

決してしつこくなく、食べるとどこか南国を感じさせるような逸品で、筆者はこれを初めて食べたとき、あまりの美味しさに思わず「これぞ私の推し！」と叫びたくなりました。

お店のロゴが入った可愛らしいお皿にのせられたパイは、味だけでなく見た目も最高で、思わず写真をたくさん撮ってしまいました。

オリジナルグッズも魅力的！

パーティーグッズやアパレルアイテムも購入可能[食楽web]

店内の片隅にはお菓子だけでなくオリジナルグッズも並びます。お店のロゴやイラストがデザインされたTシャツやキャップは、お店のハッピーな雰囲気をそのまま身につけられる特別なアイテムです。

パーティーグッズも購入できるので、ケーキと一緒に選べば、さらに楽しい時間を演出できそう。

まとめ

落ち着いた雰囲気のイートインスペースもある

『Lucy's Bakery』のケーキは、あなたに元気と笑顔を届け、記憶に残る幸せな瞬間をもたらしてくれるはず。

日常のご褒美に、大切な人への贈り物に、ぜひおいしいお菓子を買いに訪れてみてください。人に教えたくなるほどお気に入りのお店のひとつになると思いますよ。

●SHOP INFO

Lucy's Bakery（ルーシーズベーカリー）

住：神奈川県横浜市青葉区つつじヶ丘11-1

TEL：045-530-9911

営：10:00～18:00

休：年末年始のみ

●著者プロフィール

中野渡杏奈

旅行会社勤務の二児の母。食に関する資格を活かし、ヴィーガンカフェでの店舗運営経験も。旅・食・子育てを軸に、実体験をもとにした温かみのある記事執筆を心がけています。