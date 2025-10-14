【続報】映画監督・榊英雄被告の性加害裁判「被害を与えてもいい人間として扱われた」被害者の”心傷”

榊被告は「男女の関係だった」と主張

映画監督の立場を利用し女優にわいせつな行為をしたとして、準強姦罪に問われている映画監督の榊英雄被告（55）の公判が10月７日、東京地裁で開かれた。

榊被告は、’16年に20代の女優Aさんにわいせつな行為を行い、’15年３月19日には、演技指導をするなどと言ってマンションの一室で女優Bさんに性的暴行を加えた。’16年には女優Cさんを食事に誘い、「パンツを脱げ」などと指示。その後、ホテルに誘い、性行為に及んだ。

今回の公判では、女優Bさんの証人尋問が行われ、性的暴行に至るまでの経緯と現在の女性の心境が語られた。

起訴状などによると榊被告は、’15年、事務所として利用していたマンションの一室で演技指導をするなどと言ってBさんに性的暴行を加えた。榊被告が監督を務めるピンク映画に出演することになったBさんは、作中に自慰行為をするシーンがあり、榊被告から自慰行為のリハーサルを求められ、その演技中に榊被告から性的暴行を加えられたという。

榊被告は、肉体関係については認めているが、監督という立場を利用したうえ、Bさんが抗拒不能（物理的または心理的に抵抗することが著しく困難な状況）だったことは否認し、「男女の関係だった」と主張している。

「今回の公判は前回４月に開かれた証人尋問の続きからでした。Bさんは別室からリモートで榊被告から受けた被害を涙ながらに証言。しかし、被害の詳細を答えるうちに感情を取り乱し、証言することができなくなりました。そのまま体調が回復せず、閉廷となっていました」（全国紙司法担当記者）

「なんでそんな嘘をつくのか」

４月の公判では、榊被告とBさんの出会いのきっかけが証言されている。

Bさんは榊被告が講師を務めるワークショップを受講。主催者から榊被告が映画の出演者を探しているというメールを受け、応募。’15年３月11日に榊被告のマンションで面接を受けた。主演には選ばれなかったが別の役のオファーを受け、出演が決定。

３月19日にBさんはマンションを再訪し、衣装合わせをした。終了後、帰ろうとすると榊被告に呼び止められたという。途中まではスタッフが数名いたが、このときは２人きりの状況になっていた。榊被告はパソコンの画面に自慰行為の映った動画を流し、

〈このとおりやってみて〉

と芝居のリハーサルを求めてきたという。Bさんは、

「抵抗はあったが、役を引き受けた以上、やるしかないと思った」

と演技を始めた。その最中にベルトを外す金属音が聞こえ、榊被告がいきなり挿入してきたと生々しい証言をしている。その後の詳細な被害状況を証言するなかで、Bさんは嗚咽が止まらず、公判は中断となっていた。

この日、再開された公判で、改めてBさんの口から当時の被害状況や心境が語られた。出廷した榊被告はグレーの上下のスーツ、髪は整髪料で整えられていた。足早に着席すると前回同様、すぐに目を閉じた。

Bさんはこの日も別室からリモートで証言。検察側からの質問で榊被告が、

「（リハーサル中に）お互いに陰部を触り、性行為をしたくなった」

と供述したことについて、

「なんでそんな嘘をつくのか驚いています」

と怒りで声を震わせた。また榊被告が行為を動画撮影していたことについても、

「同意したことはありません」

と強い口調で否定した。榊被告の弁護人からも動画についての質問がなされた。「動画の中で『（Bさんから）やめてほしい』といった言葉がなかった」という弁護人からの疑問についてBさんは、

「裸という無防備な状態で逃げることができなかった。抵抗したら何が起こるか分からない怖さがあった。殴られるかもしれない、殺されるかもしれないぐらいの恐怖があった」

と語った。また、

「拒否したら役を降ろされるかもしれない」

という女優としての葛藤があったことも明かした。

「あれは性加害だったんだ」

Bさんは役を引き受けた責任感から映画に出演。その後もオファーを受け、榊被告の別の作品にも出演している。弁護人から、「肉体関係で仕事を得ようと思ったか」と問われると、

「肉体関係で得た仕事なんて私にとって何の価値もありません。私の演技を評価してくれたと思ったので引き受けました」

と枕営業を否定した。

その間にも榊被告から食事に誘われることがあったが、２人きりにならないように気をつけていたという。被害についても、

「自分の身に何が起きたか理解できなかった。考えないようにしていました」

と記憶に蓋をしたという。しかし、’22年に榊被告の性加害が「週刊文春オンライン」によって報じられたことを知り、Bさんは、

「ネットニュースを見て、あれ（自分に起きた出来事）は性加害だったんだ」

と蓋をしていた記憶が呼び起こされた。決め手となったのが榊被告の自宅から押収されたSDカードだった。「これはあなたではないですか？」と警察から連絡がありBさんは、

「今まで誰にも言わず心に留めていたことを話した」

という。そして被害を受けた７年後の’22年に被害申告したのである。

Bさんの証言中、榊被告は目を閉じ、眉間に皺を寄せたり、首を鳴らすような仕草を見せたりしたが心情を読み取ることはできなかった。涙ながらに証言を続けたBさんは最後に、

「なんでこんなに泣いてしまうのか自分でも分からない。事件以上に被害を与えてもいい人間として扱われたことが自分の中で傷になっている」

と訴えた。自らの欲望を満たすために女性の尊厳を傷付けた榊被告の罪はあまりにも重いと言わざるを得ない。