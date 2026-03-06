「徹底的に闘います」2024年2月20日、演技指導の名目のもと、女性俳優2人に性的暴行を加えたとして、準強姦容疑で1度めの逮捕をされた映画監督の榊英雄被告。当時、警察の調べに対して「冤罪です」と容疑を否認し、冒頭のように語っていたという榊被告に、懲役8年の実刑判決が下された。「榊被告は2015年と2016年、当時20代だった俳優の女性2人に対し、演技指導と称し、監督の立場を利用して性的暴行を加えた罪に問われていまし