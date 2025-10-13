日本サッカー協会（JFA）の技術委員長を務めていた影山雅永氏（58）が、エールフランス機内で児童ポルノを閲覧し、フランスで逮捕・有罪判決を受けた事件。

影山氏はパリ経由でチリのU-20ワールドカップ視察に向かう機内で、10歳程度の少女の画像を含む児童ポルノをパソコンで閲覧していた。客室乗務員が目撃し、フランス警察に通報。影山氏は、10月2日にシャルル・ド・ゴール空港で逮捕された。

「本人は『これはAIに生成された画像で、アートなんです』などと恥ずかしそうに釈明したそうです。しかし、フランスでは実写やアニメ、AI生成などを問わず、児童ポルノの製造や所持は厳禁。10月6日、パリ近郊にあるボビニー簡易裁判所で、影山氏の即決審理が開かれました」（国際部記者）

簡易裁判所は影山氏に懲役18カ月（執行猶予3年）、罰金5000ユーロ、フランス入国禁止10年などの厳しい処分を下した。



「影山氏は『好奇心から見てしまった』『フランスで禁止されているとは知らなかった』と児童ポルノ閲覧の事実を認めましたが、フランスの捜査当局が影山氏の視聴履歴を調べると、2022年6月から9月と2025年8月から10月にかけ、1621件の児童ポルノ画像が確認されたそうです。出来心とはいえず、常習性が疑われる。膨大なコレクションの中には、AI生成画像のみならず、実在する人物の画像も含まれていたといいます」（同前）

影山氏は有罪判決を受けた日に釈放されたが、JFAから即時、技術委員長の解任と契約解除を告げられた。

「同じ日本人男性として恥ずかしい」「言い訳まで…」

「週刊文春」がこの事件について報じた記事のYahoo!ニュースのコメント欄では、厳しい声が相次いでいる。

「同じ日本人男性として恥ずかしい」「なんでよりによって国際線で日本の恥をバラ撒くのか」といった、国際的な場での不祥事を嘆く声が目立つ。

また、「客室乗務員が通報してくれなければ、これからもこのような行為を続けていたのでは」「実在の子どもへの被害などあってはならない」として、継続的な行為への懸念を示すコメントもある。

影山氏の釈明についても「『これはアート』なんて言い訳までしちゃうんだから、どうしようもない」と呆れる声が寄せられた。一方で、「判決は厳しいが日本も見習うべき」として、フランスの厳格な処罰を評価する意見もあった。

技術委員会といえば、代表チームの強化ならびに編成、代表監督の評価や次期候補者の推挙のほか、各世代の育成と普及に関わるJFAの中で最も重要な役職。そのトップに立ち、日本のサッカー界を縁の下から支えてきた影山氏とは、どんな人物なのか。

「週刊文春 電子版」では、JFA関係者が語った影山氏の“スパルタ体質”や、選手が「ロクに眠られなかった」という影山氏考案の“地獄キャンプ”の内容など、“一発退場”となった影山氏の素性に迫った記事を公開している。

（「文春オンライン」編集部）