日本サッカー協会（JFA）のガバナンスと倫理観に、再び厳しい視線が注がれている。【写真】驚きの声が集まった、佐野海舟選手の“結婚ショット”JFA技術委員長の影山雅永氏が有罪判決10月7日、JFA技術委員長の影山雅永氏が、フランス滞在中に児童ポルノを閲覧した疑いで現地当局に拘束され、有罪判決を受けていたとして解任された。このニュースが報じられると、SNS上では批判が殺到。《こんな輩が上層部にいるから協会が腐