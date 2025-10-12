２２００万人以上が訪れている大阪・関西万博の入場管理システムを開発した企業が東京都武蔵野市にある。

全国の施設でチケット販売を手がけてきたＩＴ企業「グッドフェローズ」で、国際的なイベントの運営を支えている。

同社は、チケット販売大手「ぴあ」とＪＴＢの子会社との共同企業体（ＪＶ）として、２０２２年３月に業務を受注。今年４月の開幕まで３年以上かけてシステム開発に取り組んだ。

万博の入場は原則、公式サイトで「万博ＩＤ」を取得して電子チケットを購入する。同社は販売された電子チケットの枚数や購入者が指定した来場日時などのデータを集約するシステムを開発した。

来場者はチケットに記載されたＱＲコードを専用の端末にかざして万博会場やパビリオンに入る。同社はこの端末も開発し、ＱＲコードに万博ＩＤや入場日時指定などの情報をひもづけたという。日時指定の変更もＱＲコードに反映されるようテストを繰り返して開幕に臨んだという。

開幕後は、日々の来場者数やパビリオンごとの訪問人数などのデータを蓄積し、日本国際博覧会協会（万博協会）に提供。入場ゲートやパビリオンに来場者が集中する日時の予測に生かされている。

一方、入場後にパビリオンを予約する際に入場を完了した記録が来場者のスマートフォンなどになかなか表示されず、予約できないという事態も発生した。同社はシステムを改善し、入場完了が表示される速度を向上させたという。

閉幕が近づいた９月中旬以降は連日２０万人以上が来場するようになり、データを処理するサーバーも増設した。同社システム開発部の寺薗秀樹課長（４５）は「来場者数が増え、システムの負荷が高い状態になっているが、社員一丸で最後までやり切りたい」と語った。