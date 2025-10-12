“小学生プリンセスアイドル”ひめらぶ、初ステージで笑顔振りまく 堂々パフォーマンスで観客魅了【TGCキッズフェス北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/12】“小学生姫ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍する“りりぴ”をセンターに迎えた小学生プリンセスアイドルグループ・ひめらぶが12日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025」に出演した。
【写真】5人組小学生アイドル、ミニ丈から美脚ちらり
「ひめらぶ」は小学生メンバー5人によるプリンセスアイドルグループ。各メンバーが「プリンセスカラー」を担当し、同世代の憧れを象徴する存在を目指す。10月1日に結成が発表され、今回が初ステージとなった彼女たちは華やかな「プリンセスカラー」の衣装で登場。それぞれアイドルらしいキュートな自己紹介をした。
その後、デビュー楽曲「100パーセントだいちゅっき」を披露。「ちゅき」を連呼したキャッチーな歌詞とハートを作る可愛らしい振り付けが印象的な同曲を、笑顔を振りまきながら堂々とパフォーマンス。手を振りながら花道を駆け抜け、観客を魅了した。
東京ガールズコレクションがプロデュースするKIDSの夢が叶う、KIDSの憧れが集う、KIDSの為のフェス。7月に東京で開催され、2回目の開催となる。ゲストとしてクリエイターのしなこやアーティストのこっちのけんとが出演するほか、モデルとして子役の倉田瑛茉も登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小学生プリンセスアイドル・ひめらぶ「TGCキッズ」で堂々初ステージ
◆TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025
