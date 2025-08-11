TBS系の名物特番「さんま・玉緒あんたの夢をかなえたろか30周年SP」が11日、放送された。かつて明石家さんまとともにMCを務めていた女優中村玉緒（86）の名はタイトルに残されているが、玉緒については番組内では触れなかった。スタジオにはさんま、安住紳一郎アナウンサー、麒麟・川島明、関根勤、藤本美貴、指原莉乃らが顔をそろえ、いとうあさこ、こっちのけんとらがファンの夢をかなえる使者としてVTR出演した。玉緒は今年