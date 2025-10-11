ゲート前に入場待ちの列

9月13〜14日に富士スピードウェイで、『頭文字D 30th Anniversary 2days』が開催された。

【画像】『頭文字D』30周年公式イベント開催！AE86、86&BRZが富士に集結 全200枚

大ヒット漫画『頭文字D』の30周年を記念した公式サーキットイベントで、初日は恒例となっている『FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D』を展開。2日目は『頭文字D World Summit 2025』が実施され、両日とも多くのAE86型カローラレビン/スプリンタートレノおよびトヨタ86/GR86/スバル BRZオーナーが集まった。



9月13〜14日に富士スピードウェイで、『頭文字D 30th Anniversary 2days』が開催。 平井大介

初日は朝から傘が手放せない生憎の天候となったが、ゲート前に入場待ちの列ができるほど盛況で、オフィシャルグッズ販売ブースにおいても開店前から長蛇の列が見受けられた。

レーシングコースでは、頭文字D パレードラン、AE86 富士N2決戦の決勝レース、ドリフトショー、86＆BRZ ナイトパレードランなどが行われ、FUJI 86/BRZ STYLEステージを含むイベント広場エリアでは、イベントのスーパーバイザーを務める土屋圭市氏などが出演するトークショーなどを実施。多様なパーツ、アイテム、デモカーが揃う86/BRZチューニング&カスタムパーツマーケットも楽しめた。

頭文字Dステージを含むAパドックエリアでは、頭文字D クイズGPなどが実施され、大いに盛り上がった。

富士スピードウェイ全体で祝福

9月13日のみ有効なプレミアム駐車場チケット、『86/BRZ愛車自慢駐車場』、両日有効な『“頭文字P”―作中登場車専用駐車場―』も盛況で、イベント広場エリアとAパドックエリアをつなぐ地下通路も『頭文字D回廊』となったので、まさに富士スピードウェイ全体で大ヒット漫画の30周年を祝福する様相となった。

2日目の『頭文字D World Summit 2025』でも、初日に続き、クリスタルルームでの原画展&複製原画販売、ピットでのシーン再現展示、Aパドックエリアでのコラボメニュー販売、トークショー、アーティストによるステージなどが行われ、頭文字Dの世界に身も心も浸ることができた。



イベント広場エリアとAパドックエリアをつなぐ地下通路も『頭文字D回廊』に。 平井大介

しげの秀一氏による『頭文字D』は、1995〜2013年にかけて週刊ヤングマガジンで連載された作品で、主人公の藤原拓海が豆腐屋を営む父親の愛車、AE86型スプリンタートレノをドライブし、関東各地の走り屋たちを相手に公道最速を目指すというストーリーだった。

イベント当日はオジサンたちよりも若者ファンのほうが多い印象で、ファミリーで来ている頭文字D好きも少なくなかった。世代を超えて愛される『走りの物語』が日本のスポーツカー文化を支えていることは間違いないだろう。

『頭文字D』、『MFゴースト』（2017〜2025年に連載）に続く物語として、ヤングマガジン34号から連載がスタートした『昴と彗星』にも期待したい。