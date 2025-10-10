¼ÂÇä2000±ßÀÚ¤ê¤â¡£¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤ÇAmazon¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÎmicroSD¥«¡¼¥É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤¬10·î10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£²ÈÅÅ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëKindle¤äRing¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ïÀ½ÉÊ¤â¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥»¡¼¥ë¤Îµ¡²ñ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Amazon¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÎSD¥«¡¼¥É¡£¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤âÉÕÂ°¤ÇÈÆÍÑÀ¹â¤·
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡ÖÍÆÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊSD¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥»¡¼¥ë¤Îµ¡²ñ¤ËÇã¤¤Â·¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Amazon¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÎmicroSDXC¥«¡¼¥É¤Ï¡¢ÍÆÎÌ¤´¤È¤ËÊ£¿ô¥â¥Ç¥ë¤¬ÃÍ°ú¤ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢128GB¤Î¹âÂ®¥â¥Ç¥ë¡ÊÆÉ¤ß¹þ¤ßÂ®ÅÙ200MB/ÉÃ¡Ë¤Ï22¡ó¥ª¥Õ¤Î1,802±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢512GB¤ÎÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¡ÊÆÉ¤ß¹þ¤ßÂ®ÅÙ100MB/ÉÃ¡Ë¤Ï12¡ó¥ª¥Õ¤Î5,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÂçÍÆÎÌ¤Î¤â¤Î¤À¤È¡¢1TB¤ÎÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤¬19¡ó¥ª¥Õ¤Î11,543±ß¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎSD¥«¡¼¥É¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Kindle¤äFire¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸ÍÑ¤ÎSSD¤äSD¥«¡¼¥É¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒAmazon¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¹Ø⼊¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î⼀Éô¤¬ÈÎÇä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éGetNavi web¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨ÆâÍÆ¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºß¸ËÀÚ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
