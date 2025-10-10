この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「出会ったばかりの2人にインタビュー」と題した動画で、デザイナーさんと美容業さんの2人が登場。2人は自身の職業やお金事情、出会いのきっかけについて赤裸々に語った。



まず、29歳でフリーランスのデザイナーをしているというデザイナーさんは、「主にカバン関係をデザインすることが多い」と仕事の内容を説明。現在の働き方を選んだ理由には、「普通に就職するのってちょっとしんどいなっていうか、会社で上司とかに縛られるのダサくないですか？」とフリーならではの価値観を明かした。また、「就職したこともあるんですか？」という問いには、「は、ないです」とストレートに回答。「できなかったわけではないです」と独自のライフスタイルであることを強調した。



気になる収入面についてもオープンに話し、「大体月に20ぐらい。まぁまぁ行くときに150とか、フリーなんで」と明言。貯金について問われると、「まあ、300ですね」と即答し、一方の美容業さんは「100ぐらい」と慎ましく回答した。



さらにトークは2人の出会いに発展。「出会えばどうちゃうなんですか？」という問いかけにデザイナーさんは照れながらも、「マッチングアプリ的な。まぁまぁそんな感じっす」と語り、最近は“聖壁でマッチングするアプリ”で知り合ったことを赤裸々に暴露。「どの聖壁で？」という率直な質問には「ハ○○です」と即答し、「目隠しで登録しました」と独特な出会いの経緯を説明した。



最後は「じゃあ、今からお楽しみということで。楽しみましょう」と、2人がこれからの時間にワクワクする様子を見せて動画は締めくくられた。2人の等身大のトークが、飾らないリアルな若者の価値観を浮き彫りにしていた。