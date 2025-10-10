女子レスリング・リオ五輪金メダリストの登坂絵莉が、総合格闘家の夫・倉本一真との馴れ初めを語った。出会った頃から倉本のことが“推し”だったにも関わらず、告白された時は「ちょっと考えさせて」と返答したという登坂。付き合うきっかけは、先輩・吉田沙保里のある“ひと言”だったという……！？

©ABCテレビ

【TVer】「観客席から２人でずっと好みの男性を見てましたね」霊長類最強の先輩後輩が現役時代の推し活を告白！？

登坂絵莉と言えば、2016年のリオオリンピック決勝、残り１秒で逆転勝ちし、金メダリストを獲得。その４年後、全日本レスリング選手権大会３連覇の元レスリング選手で総合格闘家の倉本一真と結婚した。

©ABCテレビ

濱家が「じゃあその間ずっと推しの感覚で？」と質問すると、「そうです」と答えつつ、「でも（当時は）ホントにレスリングに集中してて」と語った登坂。先輩の吉田沙保里は、「付き合うか付き合わないかくらいの時に相談を受けまして。１回２人で遊ぶデートをしますっていうことで、そこで告白をされて、ちょっと考えさせてっていうので（登坂が）戻ってきたんですね」と事情を説明した。

「最初は『考えさせて』やったんですね？」と尋ねる濱家に、吉田は「すぐオッケーじゃなかったんですよ」と代弁。「デートから戻ってきてすぐに『どうだった？』って聞いたら、『めっちゃ良かったんですけど…私めっちゃ推しだったし…』」と答えたという登坂。吉田が「なんですぐオッケーしないの？推しだったらいいじゃん」と言うと、登坂は「いや、でもすぐオッケーできなくて…」と悩んでいたという。

©ABCテレビ

そんな登坂に「一回付き合ってみてダメだったら別れればいいじゃん。何かあったら私が助けるから」とアドバイスした吉田。「で付き合ったんですよ。そしたらそのまま結婚したんで」と続けると、濱家は「ほう。へええ」と感心。「誰のおかげ？」と尋ねる吉田に、登坂は「沙保里さんです」と即答した。

©ABCテレビ

当初登坂が悩んでいた理由について、濱家が「何があったんですか？最高じゃないですか、推してた彼と付き合えるなんて」と訊くと、登坂は「オリンピックが終わってリハビリ中だったんですよ私が。手術をしてリハビリ中で。何か今このタイミングで彼氏がいる。この向き合い方ってどうなのかなとか」と迷いがあったことを吐露。吉田は「（登坂は）真面目なんでね、めちゃくちゃ」とフォローしていた。

©ABCテレビ

【TVer】「私は絶対彼氏ができたら、それをパワーにできるタイプなんで」吉田沙保里が現役時代、推しを公言していたアスリートとは？

なお、この登坂絵莉のエピソードは、10月８日に放送されたバラエティ番組『これ余談なんですけど・・・』で披露された。