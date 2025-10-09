下野紘が『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 【ソウル舞台挨拶】』を徹底レポ

みなさん、おはようございます！！

酷暑から暑さも和らぎ、少しずつ涼しくなってきた今日この頃、みなさんは〈秋〉を感じていますか？

ボク自身は、ちょっと前から、秋……感じてます！

涼しくなってきたり、風のにおいが秋めいていたり、昼過ぎの日差しが少し黄色みがかったり。そういう空気感で感じるところもありますが、やっぱりいちばん感じるのは、秋の味覚がお店に並び始めてきたところですかね！！

さんま、梨、柿、栗、ぶどう、きのこなどなど、秋を感じさせてくれるおいしいものが、ホントたくさんありますよね〜！

とくに今年は、さんまが豊漁だったり、果物が甘かったりと、ステキな秋を満喫できそうな予感をひしひしと感じています！！

さんま、梨、まつたけ……ああ、食べたいなぁ！！

さんまは焼いて大根おろしとしょうゆでいただき、まつたけは……土瓶蒸し、炊き込みご飯、天ぷら、どれも捨てがたい！！

梨は、スイーツもいいけど、個人的には丸のまま皮をむいて丸かじり！！

いいですね〜＼(≧▽≦)／

はっ！！ 失礼しました！！

我を忘れてしまって……。

さ、さてさて、今回の現場メシですが、そんな秋を感じる今日この頃から少し前に『鬼滅の刃』の舞台挨拶で行った、韓国からお届けいたします！！

本日の現場メシ

『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 【ソウル舞台挨拶】』

この連載でも書かせていただきましたが、昨年末の『AGF Korea』で人生で初めて韓国に行きまして、デパートのお惣菜やお弁当、そしてから揚げの捜索などをお届けしましたね。

今回は時間もあったし、から揚げを探し回ることもなかったので、前回以上のボリュームとなりました！ それではさっそく、行ってみましょう！！

1日目

前哨戦ということで、まずは出発前に羽田空港のラウンジから！

景気づけにビール！

からの、炒飯やえびマヨなどの中華、みそ汁や煮ものなどの和食。もちろん野菜も忘れておりません！

……え？ ビールをおかわりしてるじゃないかって？

まぁまぁ、景気づけですから……お気になさらず！

腹ごしらえを終え、飛行機に乗ったら、あっという間に韓国に到着。なかなかの時間でしたが……

バーに来ちゃいましたっ！！

まぁまぁ、本番は明日ですから！

その後ホテルに戻ると、「朝ごはんに」とお弁当をいただき、部屋へ戻ったのでした。

2日目

翌日、朝からなかなかボリューミーな『ポッサム弁当』を食べ、諸々準備を終えて、いざ舞台挨拶へ！！

一日で3カ所回るということでバスで移動します！！

左：ボク 右：花江くん

いや、広すぎ〜っ！！

スタッフ陣の座席もあるうえで、この広さ！ ふだんどんな風に使われているのか、気になります。

そうこうしている間に、一つめの会場に到着！！

朝早めだったからか、会場のかたからお菓子や『キンパ』をいただきました！

そして、いよいよ登壇！

昨年の『AGF Korea』は、アニメフェスということもあったので大盛り上がりでしたが、今回はどうなんだろうな……なんて思っていたら、そんな心配は必要ありませんでした！！

登場するや否や、大歓声でボクらを迎えてくれたり、拙い韓国語での挨拶にも暖かい声援で答えてくれたりしました。いや、ホントよかった！

そんな一つめの舞台挨拶を終え、二つめの会場へ！！ こちらでは会場に到着後、昼食ということでお弁当が出ました！

こちらのお弁当には、チヂミやチャプチェ、プルコギといった有名な韓国料理が入っていました。

個人的にチヂミが好きなので、嬉しかったですね〜！

腹ごしらえを終え、いざ二つめの舞台挨拶へ。

ここでも温かいお出迎えと反応に、ついいつもの調子でベラベラ喋った結果、通訳の方が早口で訳すことになってしまい、ご迷惑をおかけすることになってしまいました……。

ホント、すみませんでしたm(_ _)m

続いて、3つめの会場へ…

こちらの会場では『鬼滅の刃』コラボフードなどがあるらしく、おなかいっぱいではありましたが、せっかくなのでいただくことに！

キャラクターをイメージしたホットドッグやポップコーン、ドリンクなどをご用意いただきました！

ホットドッグは色的にビックリしましたが、BBQ味風のソースとソーセージの香ばしさが食欲をそそっておいしかったです！

……と思ってたら、そこからさらなるおもてなしが！！

韓国で流行っているとウワサの『スパムおにぎり』や

小腹がすいたとき用の『サンドイッチ』や『フルーツ盛り合わせ』、

そして『オレンジジュース』と、昼食から間を空けずにおいしいものがたくさん！！

どれもすごくおいしかったけど……夕飯の焼肉、食べられるかな〜(;^▽^)

そんな三つめの会場では、『フォトセッション』！！

日本では『フォトセッション』というと、取材に来た記者のかたのみしか写真撮影できませんが、韓国では、記者のみならず、お客さんも含めた参加者全員が撮れるという斬新すぎるスタイル。

前2つの会場以上にものすごい熱気とテンションで、韓国ファンの『鬼滅の刃』に対する熱量を肌で感じさせていただきました！！

豪華な料理にわくわく

そんな舞台挨拶のあとは、みんなで食事会！！

ということで、さっき少し触れてましたが、焼肉を食べにいきました！！

しかも『고청담 용산점（コチョンダム ヨンサン店）』という高級そうなお店に連れてってもらいました！

そんなお店で最初に飲むのは、やっぱりビールですね〜！！

仕事のあとの一杯……。くぅ〜、堪りません(≧▽≦)

さぁ、今度は料理の方に参りましょう！！

今回はコースということで、キムチやナムル、ユッケなど、よく知られている韓国料理だけでなく、

いろんな創作料理やお肉もおいしくいただきつつ、ついつい杯も進んでしまいました！！

このあとホテルに戻ったんですが、楽しすぎて、このまま終わっちゃうのも名残り惜しい……ということで、何人かとホテルのテラスでもう少しだけ飲むことになりました！

綺麗な夜景を見ながら飲むお酒は、また格別ですね。

今回も、楽しくておいしい韓国を満喫させていただきましたが、自由に服などを見る時間がなかったので、次回あらためて！ 今度こそ！ ファッションなどをリベンジしたいと思います！！

〜追伸〜

そういえば、ふと「韓国でアイス食べてないな……」と思ったら無性に食べたくなったので、空港で食べました！！

熱烈なファンが多い韓国。また絶対、行きます！！

今度こそ、リベンジや〜っ＼(≧▽≦)／

さてさて、次回の更新は11月13日（木）。来月の〈現場メシ〉もお楽しみに！

