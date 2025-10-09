ふわふわの肌触りがやみつきに！Amazon プライム感謝祭でタオルが最大32%OFF
今回はセール対象商品の中からタオル関連商品をご紹介します。吸水性に優れたものから、ホテル仕様のものまであるので、自分のライフスタイルにぴったりな一品を見つけてお得にゲットしてくださいね。
ふかふかのホテル仕様。タオル研究所の「ボリュームリッチ」
「タオル研究所」の人気シリーズ・ボリュームリッチのフェイスタオルです。弾力性と厚みがあるホテル仕様で、贅沢な気分を味わえます。カラー展開も豊富なので、インテリアにあわせて選べます。
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
1,890円 → 1,597円（16%オフ）
薄手で乾きが早く、ウェットユースにも最適なフェイスタオル 5枚セット
薄手なのに肌当たりがふわふわで軽やか、毛羽落ちが少なく吸水性が良いのが特徴。綿100%で、パイル立ちの良い繊細な風合いを楽しめます。かさばらないので収納性が高く、濡らした際に絞りやすいため、ウェットユースにも最適です。
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [軽さの理由] #006 フェイスタオル ウォームグレー ほうじ茶色 5枚セット 速乾 薄手 絞りやすい 高速吸水 耐久性 綿100% 305GSM JapanTechnology
1,491円 → 1,259円（16%オフ）
赤ちゃんにも使える。「激落ちくん」がつくった超吸水タオル 5枚セット
スポンジで有名な「激落ちくん」ブランドのタオルです。ふんわり柔らかなマイクロファイバーで、超極細の繊維が肌に張りつくような触感が特徴。抜群の吸水性なので、ゴシゴシこすらずやさしく肌をケアできます。
【Amazon.co.jp限定】 レック(LEC) 激落ちくん マイクロファイバー フェイスタオル 5枚入 (ネイビー) 超極細繊維のやわらかい肌ざわり/高い吸水性/濡れても乾きやすい /
1,480円 → 1,128円（24%オフ）
抜群の吸水性と速乾性。ふわふわした肌触りが心地よいバスタオル 4枚セット
優しくやわらかい肌触りで、ふわふわ感が特徴のバスタオル。吸水性に優れた極細繊維のマイクロファイバー素材で、髪や肌にそっと当てるだけで水分を吸収します。
バスタオル [Lumimi 4枚セット スモーキーブルー 70*140cm]ふわふわ 大判 ホテル仕様 吸水速乾 柔らか肌触り エステ 業務用 サロン お風呂上がり耐久性 バス用品
2,660円 → 2,260円（15%オフ）
毎日使いにちょうどいい。中厚タイプのバスタオル 5枚セット
超極細繊維のマイクロファイバーを採用しており、ふわふわの肌触りで軽いのが特徴。お風呂あがりの髪や体を包み込むようにやさしく素早く水分を吸収します。適度な厚みで、洗濯や収納にも便利です。
Oseamaid バスタオル 大判 5色5 枚セット マイクロファイバー タオル 吸水速乾抗菌防臭(白 ベージュ グレー カーキ色 コーヒー色)
3,374円 → 2,294円（32%オフ）
水分を素早く吸収。「毎日気持ちよく使える」タオルハンカチ
人気のタオルブランド「タオル研究所」が手がけるハンカチ。タオルの表面に水分が残りづらい設計のため、肌に触れる部分は常にさらりと快適なのが嬉しいポイントです。メンズもレディースも使える、落ち着いたデザインとなっています。
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [導線コントロールの吸水性-さっぱり-] #048 ハンカチ メンズ 6枚セット さっぱり 中厚手 さらさら 高速吸水 耐久性 綿100% 400GSM JapanTechnology
1,390円 → 1,174円（16%オフ）
その他のおすすめ商品
Nanoni いつでも清潔 Face towel (フェイスタオル) 厚手タイプ 80枚入り iSDG 医食同源ドットコム
398円 → 316円（21%オフ）
ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付 まくら 低反発 高反発 丸洗いOK 安眠枕 寝返り 至極
15,800円 → 13,430円（15%オフ）
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(長袖・ロングパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア MENS
24,860円 → 22,374円（10%オフ）
[TENTIAL] 旧モデル BAKUNE [ バクネ ] 秋〜冬 スウェット 上下セット (スウェットシャツ・スウェットパンツ) リカバリーウェア ユニセックス
26,840円 → 21,672円（19%オフ）
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
