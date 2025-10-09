©ABCテレビ

バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）で、吉本興業所属のダイナマイトボディ芸人がマタニティフォトを公開!? 大きくなったお腹を愛おしそうにアピールし、MCを務めるお笑いコンビ・千鳥にとてつもない衝撃を与えた！

『相席食堂』に出演したのは、コント芸日本一を決める『キングオブコント2025』ファイナリスト・レインボーのジャンボたかお。身長が183センチ、体重が129キロの、自称「吉本の飯⾷いモンスター」だ。たかおは、食事をしているだけのYouTube動画が⼈気で、そのチャンネル登録者数はなんと40万⼈超え！ タレントの彦摩呂や⽯塚英彦に続く、次世代グルメスター候補と言える。

「カレーが⼀番の⼤好物」というたかおは、新ご当地グルメ・おかざきカレーパンを推している愛知県岡崎市へ。地元民おすすめのベーカリーでは、「ふるさと甲子園」グランプリ受賞商品を味わい、人気オムライス店では、平焼きチーズカレーパンのほかに名物オムライスを2皿も食べた。

さらにたかおは、山の中のカフェでボリューミーなホットドッグ⾵カレーパン、かき氷、焼きいもブリュレ、鮎めしを完食！ 最後に訪れた洋食店でも、ハンバーガーカレーパンのほか八丁味噌の牛まぶしを心底おいしそうに味わった。

とにかく食べまくったたかおは、ロケの最後に「見てください！」とTシャツをめくりあげ、パンッパンに膨れたお腹をアピール！ 愛おしそうにお腹を両手で支える姿は、まるで妊婦そのもの!? そんなたかおはカメラに向かって、「マタニティフォト……じゃないですよ、千鳥さん～！ も～本当に～冗談はそのへんにしてくださいよも～！」と照れ、最後の最後までスタジオの笑いを誘った。

スタジオでVTRを見守る千鳥は、たかおの秀逸な食リポ、幸せそうな表情、胃袋のキャパシティ、料理のおいしそうな見せ方、爆笑ギャグ、驚異の早食いなどに終始ビックリ。「ホンマにおいしそうに食う！」「面白すぎる！」「食いっぷりがいいわぁ～！」「素質すごいよ！」「（食べるスピードが）早っ！ ウソやろ!?」などと、たかおの大食いグルメロケを褒めまくった。

なお、次世代グルメスターに相応しいたかおのロケVTRは、『相席食堂』10月7日放送回で公開された。

