歌手でタレントのあのが８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。面識のある相手と会った際の独特の対応を明かす一幕があった。

この日のテーマは「人付き合いから逃げたい女」。

街中などで知り合いの有名人などに会った際の対応について聞かれると「ボクは逃げちゃいますね」と明かした、あの。

「ディズニー（ランド）とか行くと、必ずフジモンさんがいるんですけど」と「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」藤本敏史を名指しすると「必ずいて。絶対、気づかないふりして、バーッと逃げてます」と明かした。

さらにＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「でも、テレビ局内とかで会ったりした時とかは『どうも〜』とか」と聞かれると「前にちょっと会ったことあるなって人と今日、共演ってなっても『初めまして』って言っちゃうんですよ。何回も何回も共演してたらもちろん大丈夫なんですけど、ちょっと会ったことがある人だと『会ったことありましたっけ？』とか言われるのが怖くて。逆に忘れられてたらショックだから。怖いから先手で『初めまして』って」と理由を説明していた。

上田が「逆に『初めまして』って言われたら、相手の方が『あれ？ 初めてじゃないのに…。私のこと、忘れてるんだ』ってなるじゃない？」と聞くと、あのは「それはいいんです」と堂々と答えていた。