タレント・鈴木紗理奈が２６日、コメンテーターを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）に出演。歌手でタレント・あのの番組をめぐる騒動については言及しなかった。騒動の発端は、１８日に放送されたテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜・深夜０時１５分）。あのが嫌いな芸能人として鈴木の名前を出し、物議を醸す事態に。鈴木は放送後にインスタグラムで「普通にいじめやん」と苦言を呈していた