タレントの鈴木紗理奈（48）が26日、所属事務所を通じ、歌手のあの（年齢非公表）との騒動についてコメントを発表した。テレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などとSNSで苦言を呈した。TVerの当該放送回は配信停止となり、