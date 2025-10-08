「Esplat」(エスプレット)の製品展示やデモンストレーションを実施！アミフィアブル「FIT2025(金融国際情報技術展)」出展
アミフィアブルは、2025年10月9日(木)・10日(金)に東京国際フォーラムで開催される国内最大の金融機関向けITフェア「FIT2025(金融国際情報技術展)」に出展します。
会場では、AI搭載のテスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」(エスプレット)の製品展示やデモンストレーションを実施するほか、ミニセミナーにも登壇します。
会期：2025年10月9日(木)〜10日(金) 10:00〜18:00
会場：東京国際フォーラム
アミフィアブルブース：ホールE／小間番号EA09
また、出展に合わせて自社公式ホームページにプロダクトページと導入事例ページが新たに開設されます。
会場内ミニセミナー
タイトル
「仕様書からテスト自動化。Esplatが描くAI-QAの未来。」
日時
2025年10月10日(金) 17:10〜17:40
会場
東京国際フォーラム・ホールB7(1)
会場内のミニセミナーでは、「Esplat」が描くAI-QA(品質保証)の未来について、その魅力が紹介されます。
仕様書からテストを自動化する、新しいテストの常識を体感できる機会です。
テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」
「Esplat」は、テストケース生成から結果検証までのテスト工程全体を自動化する、AI搭載のテスト工程自動化プラットフォームです。
網羅的なテストケース生成により、高品質なソフトウェアテストを実現できることを最大の強みとしています。
労働集約性の高いソフトウェア開発のテスト工程をAIテクノロジーで自動化することで、多くの企業で開発の効率化および品質向上に寄与しています。
金融業界のプロフェッショナルが、AIによる品質保証の未来を直接体感できる貴重な機会。
「Esplat」がどのようにテスト工程全体を自動化し、開発の効率と品質を向上させるのか、デモンストレーションやセミナーを通じて詳しく知ることができます。
