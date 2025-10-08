お笑い芸人のバカリズム（49）が7日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）で、自身が乗車したタクシーが、パトカーに止められた体験を明かした。

2019年に元「でんぱ組.inc」夢眠ねむさんと結婚し、もうすぐ2歳になる男の子がいるバカリズムは、長男の出産後、妻が入院していた際のエピソードを披露。当時、仕事の前後に病院へ通っていたといい、その日は横浜で仕事があったという。

そして「番組が用意してくださったタクシーに乗って、“どこどこの産婦人科までお願いします”って言ったら、運転手さんがたぶん察してくれた」と回想。「産婦人科っていうのと、何となく僕がいろいろ荷物を持ってることで、“急ぎます！”って、横浜からぶっ飛ばしてくれた」と振り返った。

バカリズムは車中で妻とLINEのやり取りをしていたが、ふいにタクシーが停車。パトカーにスピード違反で止められたことが判明し、焦った様子の運転手は「お客さんの子供が産まれそうなんです！」と警官に説明したという。

運転手は「必ず戻って来ますから、必ず出頭しますから、とりあえずまずはお客さんを届けさせてください」と懇願したが、警官は「でもスピード違反はスピード違反なんで」と対応。「すみませんね」と謝罪する運転手に、バカリズムは「“産まれそう”じゃなくて、“産まれてはいる”んです」と打ち明けた。

すると誤解に気づいた運転手は、しばしのち「“産まれそう”でいってもいいですかね」と相談。これにバカリズムは「運転手さんの勘違いでこのまま突っ走るのはいいんだけど、それはありがたいんだけど、俺がおまわりさんに聞かれた時に“産まれそうなんです”はウソになっちゃうから」と話したが、運転手は「とりえずこっちは“産まれそう”で行きます」と宣言。番組テロップでは「※交通違反切符は切られました」と補足されていた。