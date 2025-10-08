この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

チャンネル情報

このチャンネルでは、ゴミ屋敷清掃や遺品整理の現場からのリアルな映像をお届けします。私たちは関西を中心に、不用品回収、粗大ゴミ処分、遺品整理業務を専門に行っており、これらの業務においてリサイクルを重視しています。遺品をゴミとして扱わず、可能な限り再利用やリサイクルに努め、環境への配慮も徹底しています。