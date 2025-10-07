千葉県内で調整する日本代表。写真：福冨倖希

　10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が７日、千葉県内で２日目のトレーニングを実施した。

　この日の屋外練習に参加したのは、早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶のGK３人と、長友佑都、安藤智哉、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝、斉藤光毅、堂安律、中村敬斗、田中碧、谷口彰悟、藤田譲瑠チマのフィールドプレーヤー10人の計13人だった。
 
　３対２のロンドでは、名波浩コーチから「パラグアイもブラジルもプレス速いよ」との声が飛ぶ。寄せられる前に少ないタッチでパスを出す意識づけをしていた。

　明日は、26人全員が屋外でトレーニングをすると見られる。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

