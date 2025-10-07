南米２か国と対戦する日本代表が２日目の練習を実施。13人が屋外でトレーニング 「パラグアイもブラジルもプレス速いよ」の声が
10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が７日、千葉県内で２日目のトレーニングを実施した。
この日の屋外練習に参加したのは、早川友基、大迫敬介、鈴木彩艶のGK３人と、長友佑都、安藤智哉、相馬勇紀、望月ヘンリー海輝、斉藤光毅、堂安律、中村敬斗、田中碧、谷口彰悟、藤田譲瑠チマのフィールドプレーヤー10人の計13人だった。
３対２のロンドでは、名波浩コーチから「パラグアイもブラジルもプレス速いよ」との声が飛ぶ。寄せられる前に少ないタッチでパスを出す意識づけをしていた。
明日は、26人全員が屋外でトレーニングをすると見られる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
