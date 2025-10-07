フジテレビ系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜・後９時）初回が６日に放送され、主演・沢口靖子（６０）のパワフルな走りに注目が集まった。

同局の刑事ドラマでも人気のシリーズ。２０１０年４月に始まり、シーズン２までを上戸彩、同３、４を沢村一樹が主演。今回は、沢口が警視庁内からスペシャリストを集めた「情報犯罪特命対策室」（通称・ディクト）の刑事・二宮奈美として匿名・流動型犯罪（トクリュウ）など情報犯罪に立ち向かうストーリー。

この日の初回では、とにかく、走る、走る。６日の放送前に行われた取材会で、沢口は「撮影はダッシュを求められまして、予想以上に走りましたね。第１話は一度も座ることがなかった。撮影の中で筋肉がついたと思います」と語り、「時間がある時にジムでウォーキングや軽い筋トレをしていたので基礎体力はあった」と普段から体作りを行っていたことを告白した。

初回を見たネットは「え！沢口靖子あんな走るの？！」「そんなに走って大丈夫ですか？」「めちゃくちゃ走る沢口靖子、私より体力あると思う」「すごいって。私あんな走ったら窒息する」と体力に衝撃。また「沢口靖子さまをこんなに走らせて１クールもつのか心配になっちゃうｗ」「沢口靖子が綺麗過ぎてビビったけれど、走り過ぎちゃうかと思った」「沢口靖子めちゃくちゃ走るやん！！！！！心配になるくらい走る！」「沢口靖子がカッコ良すぎた、バケモノ過ぎた。鋭い眼光、そして走る走る。えっ、還暦女優ですよね？」「沢口靖子さん、科捜研イメージだったけど、走る姿カッコ良いし、容赦なくて、よかった。他のキャストも個性的でよい。来週も観ようかな」「しかも科捜研じゃない沢口靖子さん。どうなるんだ」と多くの反響が寄せられた。