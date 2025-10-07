¡Ö¥Þ¥¹¥¯µñÈÝ¤Ê¤é¼õ¿Ç¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×Ä®°å¼ÔVTuber¤ÎÅê¹Æ¤Ë»¿ÈÝ¡¡¡È±¡Æâ¤Ç¤ÎÃåÍÑÍ×ÀÁ¡ÉË¡ÅªÀµÅöÀ¤Ï¡©
º£Ç¯7·î¡Ö±¡Æâ¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¸±°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢X¾å¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡ÖÄ®¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×¤È¤·¤Æ¿ÇÎÅ½ê¤ÇÆ¯¤¤Ä¤Ä¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë»³¿á¥ª¥ë¥«»á¤À¡£
¸üÏ«¾ÊÇ§²Ä¤ÎÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤òµá¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¾Ê¿ä¾©¤Î±¡Æâ¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¡ÈÌ·½â¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¤Ï1408Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¡×¤È¤·¤ÆÄñ¹³´¶¤ò¼¨¤¹ÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¡Ö¥ëー¥ë¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢Ë¡Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢Åê¹Æ¼ç¤Ç¤¢¤ë»³¿á»áËÜ¿Í¤È¡¢Ì±Ë¡¤ä´ë¶ÈË¡Ì³¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÛ¸î»Î¤ò¼èºà¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤äË¡ÅªÂÅÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£XÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö²þ¤á¤ÆÌäÂê°Õ¼±»ý¤Ã¤¿¡×
Åê¹Æ¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢¤¢¤ëSNS¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ë¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤¬¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÂÏÇ¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤À¤Ã¤¿¡£»³¿á»á¤ÏÅö½é¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃ±¤Ê¤ë´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬5Îà¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤éSNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡¢È¿¥Þ¥¹¥¯¡¦È¿¥ï¥¯¥Á¥óÇÉ¤«¤é¡¢»ä¤Ø¤ÎÃæ½ý¤ò´Þ¤à¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â¡¢°ìÉô¤Ç¡Ø¥Þ¥¹¥¯¤Ï¼«Í³¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¶¯À©¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤ÎÈÝÄêÅª°Õ¸«¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ø°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥¯¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ËÍê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¡Ù¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê»³¿á»á¡Ë
»³¿á»á¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¸½¾õ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤á¤°¤ëÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±¡Æâ¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
±¡Æâ¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä»ýÉÂ¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£³°¸«¤Ç·ò¹¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢ÉÔ¸²À´¶À÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤´µ¼Ô¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¾É¾õ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×±¡Æâ¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑÍ×ÀÁ¡¢Ë¡Åªº¬µò¤È¤Ï¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Þ¥¹¥¯ÈóÃåÍÑ¼Ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿ÇÎÅ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ìÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»³¿á»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¾å¤Ë¤Æ¡Ö·ÀÌó¾å¤Îº¬µò¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤Î²óÈò¡¢¤½¤·¤Æ°å»Õ¤Î±þ¾·µÁÌ³¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬¥Þ¥¹¥¯ÈóÃåÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ë¡Åª¤Ë½½Ê¬¤ÊÀµÅöÀ¤ò»ý¤Ä¡×¤È¡ÈË¡Åªº¬µò¡É¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼çÄ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿±«µÜÃÎ´õÊÛ¸î»Î¤â¡Ö´ðËÜÅª¤ËË¡Åª¤ËÂÅÅö¤Ç°ìÄê¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ü½Ò¤·¤¿¡£
¡ÖÂè°ì¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¿ÇÎÅ·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ëºÝ¡Ø·ÀÌó¼«Í³¤Î¸¶Â§¡Ù¡ÊÌ±Ë¡521¾ò1¹à¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·°ìÄê¤Î¾ò·ï¡Ê¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¡¢¼ê»Ø¾ÃÆÇ¤Ê¤É¡Ë¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤¬¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢·ÀÌó¤ÎÀ®Î©¼«ÂÎ¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤â¿ÇÎÅµÁÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢»³¿á»á¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Ï»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹çÍýÅª¤Ê´¶À÷Í½ËÉÁ¼ÃÖ¡Ê¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑÅù¡Ë¤òÂÕ¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈï³²¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ìÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡Ø´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´ÉÍýÊý¿Ë¤Ë¤ÏÀµÅöÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»°¤Ë¡¢°å»ÕË¡19¾ò¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ±þ¾·µÁÌ³¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã³°¤È¤·¤Æ¡ØÀµÅö¤Ê»öÍ³¡Ù¤¬¤¢¤ì¤ÐµñÈÝ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢»³¿á»á¤Î¼çÄ¥¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂÅÅö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ÇÎÅµñÈÝ¤äÎ©¤ÁÆþ¤êÀ©¸Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢±«µÜÊÛ¸î»Î¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ò¤¢¤²¤¿¡£
① ¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤òÌÀ¼¨Åª¤Ë¥ëー¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´µ¼Ô¤¬¤³¤ì¤òµñÈÝ¤·¤¿
② ´¶À÷¾É¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´µ¼Ô¤¬¥Þ¥¹¥¯ÈóÃåÍÑ¤ÇÂÔ¹ç¼¼¤ËÄ¹»þ´ÖÂÚºß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡ÊÂ¾¤Î´µ¼Ô¡¦¿¦°÷¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡ÊÉÔË¡¹Ô°ÙÀÕÇ¤¡¢Ì±Ë¡709¾ò»²¾È¡Ë¡Ë
③ ´µ¼Ô¤¬¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ»Ø¼¨¤ËÂÐ¤·¡¢Ë½¸À¤ä°Ò°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡Ê¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÒÎÏ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Ë¸³²¡Ê·ºË¡234¾ò»²¾È¡ËÅù¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡Ë
④ ¥Þ¥¹¥¯¤ò¶¯¤¯µñÈÝ¤·¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç
¤â¤Ã¤È¤â¡¢°ìÄê¤ÎÇÛÎ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ä¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ê¤É¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÎ§¤Ë¿ÇÎÅ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ò·ç¤¯¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÌ¼¼¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ä¡¢Í½ÌóÀ©¤Ë¤è¤ë»þ´ÖÂÓ¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤â¤·±¡Æâ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡Ä
¶áÇ¯¡¢¥Ôー¥Á¹Ò¶õµ¡Æâ¤Ç¤Î¥Þ¥¹¥¯µñÈÝ»ö·ï¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ä¡¢½êÂô»ÔµÄ¤Ë¤è¤ë¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò½ä¤ë¿ÇÎÅ½êË¸³²»ö·ï¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»³¿á»á¤Ï¡ÖÆ±ÍÍ¤Î¸ø½°±ÒÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤«¤é¿ÇÎÅ½ê¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê»ö·ï¤¬¡¢¼«±¡¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¡¢¥Þ¥¹¥¯ÈóÃåÍÑ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ´µ¼Ô¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
±«µÜÊÛ¸î»Î¤Ï°Ê²¼¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤ÎÂÐ½è¤¬Í¸ú¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢½é´üÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¥ëー¥ë¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï±¡Æâ¤Ë¡Ø´¶À÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ù¤È·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼õÉÕ»þ¤äÍ½Ìó»þ¤Ë¤â¸ýÆ¬¡¦½ñÌÌ¤Ç¼þÃÎ¤¹¤ë¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÈóÃåÍÑ¤Î´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡ØÂ¾¤Î´µ¼ÔÍÍ¤ä¿¦°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÍýÍ³¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Þ¥¹¥¯¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¾¤Î´µ¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤´Ä¶¡Ê¸Ä¼¼¡¦Î¢¸ý°ÆÆâ¤Ê¤É¡Ë¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤«¤ÄÃÊ³¬Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê±«µÜÊÛ¸î»Î¡Ë
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤ò¹Ö¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤âÀâÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´µ¼Ô¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òµñÈÝ¤·¤¿¤Þ¤Þ¿ÇÎÅ¤ò°å»Õ¤é¤Ë¶¯Í×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾å½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿ÇÎÅµñÈÝ¤ËÀµÅöÀ¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¡Øµ¬Â§¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿ÇÎÅ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÄÌ¹ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±¡Æâ¤ÇÅÜÌÄ¤Ã¤¿¡¢Ë½¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅöÁ³¡¢°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤äÉÔÂàµîºá¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄ¹»þ´ÖµïºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î´µ¼Ô¤ËÀÜ¿¨¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢°ÂÁ´´ÉÍýµÁÌ³¤Ë´ð¤Å¤ÂàµîÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½¾¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·Ù»¡ÂÐ±þ¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¿¦°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²»À¼¤ä¥á¥â¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤Ç·Ð°Þ¤ò»þ·ÏÎó¤ÇµÏ¿¤·¡¢ÌµÍý¤ÊÀâÆÀ¤ÏÈò¤±¡¢Ê£¿ôÌ¾¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë