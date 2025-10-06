中目黒の酒場で堪能　抜群においしい粕取り焼酎と懐かしさを感じる料理に酔いしれる

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒の焼酎酒場『食卓あおもん』です。

新しいけれどどこか懐かしい通いたくなる酒場

テーブルには本が置かれていて、開くとメニューになっている。本好きならずとも、なんとも心躍る演出ではないか。メニューを開けば、カニクリームコロッケ、肉豆腐、マカロニグラタンなどなど、普遍的に愛されるメニューがズラリ。

「僕が酒場で食べたいと思うのは昔からある料理なんです。だからそういうメニューを並べました」とは店主の渡辺さんだ。どの料理も一見オーソドックスだが、調理法を再構築し、細部まで丁寧に作り込んでいるので、懐かしさの中にも上質さを感じさせる。

しめ鯖生海苔造り1290円、吟醸ハイボール690円

焼酎は少数精鋭。おすすめの「吟醸ハイボール」は、日本酒らしいふくらみと、炭酸に負けない強さを持つ、粕取り焼酎「七田」を使う。これが刺身にも揚げ物にも合う万能選手なのだ。「数ある粕取り焼酎の中でもこれ一択。だって抜群においしい」と渡辺さんは晴れやかに笑うのだ。

『食卓あおもん』店主 渡辺慎一郎さん、塩田佳歩さん

『食卓あおもん』

［住所］東京都目黒区東山1-4-13ASA東山ビル2階

［電話］03-6412-8292

［営業時間］17時半〜23時半

［休日］日

［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口から徒歩9分

※画像ギャラリーでは、とうもろこしの甘さを十分に味わえる「トリュフ香るとうもろこし揚げ」の画像がご覧いただけます。

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

