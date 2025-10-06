JBL¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¤¬ºÇÂç35% OFF¤Î¥Õ¥§¥¢¡£10·î22Æü¤Þ¤Ç
½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖTour Pro 3¡×
¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢JBL¤ÎBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖFlip 7¡×¤ä¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥¹¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¡ÖTour Pro 3¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢ºÇÂç35% OFF¤Ë¤¹¤ë¡ÖJBL¥ªー¥¿¥à¥Õ¥§¥¢¡×¤ò10·î22Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤ÏJBL¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤È²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤ÉÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¡£
Bluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖFlip 7¡×
º£Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖFlip 7¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¿¶Éý¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇAI¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡ÖAI Sound Boost¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¤ÎÂÐ¾Ý¥â¥Ç¥ë¤È¡¢ÃÍ°ú¤Î¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£·¿ÈÖ ÄÌ¾ï²Á³Ê ¥»ー¥ë²Á³Ê ÃÍ°ú¤Î¨ ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó
JBL LIVE 770NC 22,000±ß 14,300±ß 35% ¥¥Ã¥º¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó
JBL Junior 470NC 11,000±ß 9,900±ß 10% ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
JBL Tour Pro 3 39,600±ß 35,200±ß 11% ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
JBL LIVE Beam 3 19,800±ß 14,300±ß 28% ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
JBL Tune Flex 2 15,950±ß 13,200±ß 17% ´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó
JBL Wave Buds 2 8,800±ß 7,040±ß 20% Bluetooth¥¹¥Ôー¥«ー
JBL Charge 6 27,500±ß 24,750±ß 10% Bluetooth¥¹¥Ôー¥«ー
JBL Flip 7 19,800±ß 17,820±ß 10% ¥Ñー¥Æ¥£ー¥¹¥Ôー¥«ー
JBL PartyBox Club 120 60,500±ß 42,900±ß 29% ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー¥·¥¹¥Æ¥à
JBL BAR 500MK2 77,000±ß 69,300±ß 10% ¥µ¥¦¥ó¥É¥Ðー
JBL BAR 300MK2 49,500±ß 44,550±ß 10%