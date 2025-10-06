Êë¤é¤·¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡ÖAladdin X2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬ºÇÂç20¡óOFF¤Ë¡ÚAmazon ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡Û
¾ÈÌÀ¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖAladdin X2¥·¥ê¡¼¥º¡×¤â¡¢¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤ËÅÐ¾ì¡£ÀßÃÖ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢ª Amazon¡ÖAladdin X¡Êµì¡§popIn Aladdin¡Ë¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª¡ÖAmazon ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¾å¼Á¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤È±ÇÁü¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡ÖAladdin X2 Plus¡×
¹âµ±ÅÙ900ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤ò¸Ø¤ë¡ÖAladdin X2 Plus¡×¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ÉÕ¤¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Î¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡£Netflix¤äYouTube¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤äÏ¿²èÈÖÁÈ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤«¤é¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Aladdin X2 Plus ¥¢¥é¥¸¥ó ¥¨¥Ã¥¯¥¹ 2 ¥×¥é¥¹ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ 900 ANSI¥ë¡¼¥á¥ó Å·°æ¾ÈÌÀ LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ Harman Kardon ¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥¹ ¥Æ¥ì¥Ó ÃÏ¾åÇÈ ¥Õ¥ëHD ²ÈÄíÍÑ ±Ç²è ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ Ã»¾ÇÅÀ ¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ
129,800±ß ¢ª 107,734±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Î¡ÖAladdin X2 Plus¡×
¡ÖAladdin X2 Plus ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢ÍÀþÀÜÂ³ÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¡£½¾Íè¤ÎPlus¥â¥Ç¥ë¤¬»ý¤Ä¹âµ±ÅÙ¡¦¹â²òÁüÅÙÀÇ½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÅÅ¸»¤Ï°ú³Ý¥·¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÅÅ¸»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÅ·°æ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Aladdin X2 Plus ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ HDMI ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼2 ¥»¥Ã¥È Âè2À¤Âå Wi-Fi6ÂÐ±þ ¥¢¥é¥¸¥ó ¥¨¥Ã¥¯¥¹ 2 ¥×¥é¥¹ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ 900 ANSI¥ë¡¼¥á¥ó Å·°æ¾ÈÌÀ LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¥Æ¥ì¥Ó ¥Õ¥ëHD ²ÈÄíÍÑ ±Ç²è ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ Ã»¾ÇÅÀ ¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ bluetooth ¥²¡¼¥à ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤ Harman Kardon ¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥¹
148,600±ß ¢ª 123,714±ß¡Ê17%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥³¥¹¥Ñ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖAladdin X2 Light¡×
¡ÖAladdin X2 Light¡×¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÌÀ¤ë¤µ700ANSI¥ë¡¼¥á¥ó¤ò¼Â¸½¤·¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤Ï14¾ö¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£±ÇÁü¤ä²»³Ú¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿§Ä´¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥â¡¼¥É¤ä¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤¿çÌ²¤ËÍ¶¤¦¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
Aladdin X2 Light ¥¢¥é¥¸¥ó ¥¨¥Ã¥¯¥¹ 2 ¥é¥¤¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼700 ANSI¥ë¡¼¥á¥ó Å·°æ¾ÈÌÀ LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ Harman Kardon ¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥¹ ¥Æ¥ì¥Ó ÃÏ¾åÇÈ ¥Õ¥ëHD ²ÈÄíÍÑ ±Ç²è ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ Ã»¾ÇÅÀ ¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ
99,800±ß ¢ª 79,840±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Î¡ÖAladdin X2 Light¡×
°ú³Ý¥·¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¹©»öÉÔÍ×¤Ç¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖAladdin X2 Light¡×¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ç¥ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é3D¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂÐ±þ¤·¡¢360ÅÙ¤«¤éÊñ¤Þ¤ì¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê²»¶Á¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Aladdin X2 Light ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ HDMI ¥³¥Í¥¯¥¿¡¼2 ¥»¥Ã¥È Wi-Fi6ÂÐ±þ ¥¢¥é¥¸¥ó ¥¨¥Ã¥¯¥¹ 2 ¥×¥é¥¹ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ 700 ANSI¥ë¡¼¥á¥ó Å·°æ¾ÈÌÀ LED¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¥Æ¥ì¥Ó ¥Õ¥ëHD ²ÈÄíÍÑ ±Ç²è ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ Ã»¾ÇÅÀ ¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ bluetooth ¥²¡¼¥à ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤ Harman Kardon ¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥×¥é¥¹
118,600±ß ¢ª 95,820±ß¡Ê19%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
Anker Nebula Capsule 3 (¾®·¿ Google TVÅëºÜ ¥â¥Ð¥¤¥ë ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼)¡Ú²ÈÄíÍÑ ¥Õ¥ëHD NetflixÂÐ±þ 200 ANSI ¥ë¡¼¥á¥ó ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á Âç²èÌÌ Å·°æÅê±Æ 8W ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ ¥ª¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢ ¥Û¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼ ¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ »ý¤Á±¿¤Ó ¥¢¥ó¥«¡¼ ¥Í¥Ó¥å¥é ¥«¥×¥»¥ë 3¡Û
69,990±ß ¢ª 52,490±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Xiaomi ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ L1 Pro Google TVÅëºÜ ¥Û¡¼¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼ 400ISO¥ë¡¼¥á¥ó / ºÇÂç120¥¤¥ó¥Á / ¥Õ¥ëHD ¼«Æ°¾ã³²Êª²óÈò/Á´Êý¸þ¼«Æ°Âæ·ÁÊäÀµ/¥Õ¥©¡¼¥«¥¹Ä´À°/¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È Dolby AudioÂÐ±þ Xiaomi Smart Projector L1 Pro
43,978±ß ¢ª 33,394±ß¡Ê24%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Amazon Fire TV Stick HD | Âç²èÌÌ¤Ç¥Õ¥ëHD¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´ÊÃ±¤Ë | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
6,980±ß ¢ª 3,480±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
Amazon Fire TV Stick 4K | ±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê4KÂÎ¸³ | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
9,980±ß ¢ª 5,980±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¢ª Amazon¡ÖAladdin X¡Êµì¡§popIn Aladdin¡Ë¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª¡ÖAmazon ¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥× ¡õ 100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ç·×10,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç100,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤Ë¼«Æ°¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
¢¨¾åµ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ïµ»ö¸ø³«»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤¬¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹