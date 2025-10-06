£¶Æü¤Î³ô¼°Áê¾ì¸«ÄÌ¤·¡áºÇ¹âÃÍ¹¹¿·Â³¤¯¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤Ç¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó
¡¡£¶Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤ÎÃÏ¹ç¤¤¤¬Â³¤¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£³ÆüÂ³¿¤ÇÏ¢Æü¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾¡Íø¤·¿·ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏºâÀ¯³ÈÄ¥Ï©Àþ¤ËÁ°¸þ¤¤ÇÍø¾å¤²¿µ½ÅÇÉ¤Ç¤â¤¢¤ë¹â»Ô»á¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¥àー¥É¤¬¶¯¤¤¡£Á°½µËö£³Æü¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï£¸£³£°±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î¾å¾º¤Ç¡¢¤Û¤Ü¹âÃÍ°ú¤±¤È¤Ê¤ê£´Ëü£µ£·£°£°±ßÂæ¤Þ¤Ç¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¹¹¤Ë¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²£´Ëü£¶£°£°£°±ßÂæ¤ÇºÇ¹âÃÍ·÷¤òÁö¤ëÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÌÜÀè¶Ú¤ÎÍø±×³ÎÄêÇä¤ê°µÎÏ¤â¿¡¤¨¤º¡¢¶õÇä¤ê¶Ú¤ÎÇã¤¤Ìá¤·°ì½ä¸å¤Ë¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Á°½µËö¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë£Ä£Á£Ø¤¬£¶Æü¤Ö¤ê¤Ë¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÌÌ¹â¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£²¤½£Á´ÂÎ¤Î³ô²ÁÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£¶£°£°¤Ï£¶Ï¢Æ¤ÇºÇ¹âÃÍ³¹Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï·Êµ¤ÉÒ´¶³ô¤ä¶âÍ»³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤â£Î£Ù¥À¥¦¤Î¾å¾º´ðÄ´¤¬·ÑÂ³¡¢£¶Ï¢Æ¤Ç£´±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿£¹·î¤Î£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¹¥ÉÔ¶·¤ÎÊ¬¿åÎæ¤Ç¤¢¤ë£µ£°¡¥£°¤È¤Ê¤ê»öÁ°¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£·î£²£¸～£²£¹Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤ËÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç£¹·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¡£¤¿¤À¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÆ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì·Ù²ü´¶¤â¿¡¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤ÏÆðÄ´¤ÊÌÃÊÁ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£¶Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤«¤éÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÆðÄ´¤Î±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡£Ãæ´üÅª¤Ë¤ÏÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¿Ê¤à±ß°Â¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£³Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£³£¸¥É¥ë£µ£¶¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¶£·£µ£¸¥É¥ë£²£¸¥»¥ó¥È¤È£¶ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£¶£³¡¥£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£²£·£¸£°¡¥£µ£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£¹·î¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¡¢£¹·î¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä¡¢£¹·î¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¢Æü¶ä»ÙÅ¹Ä¹²ñµÄ¡¢£±£°·î¤Î¤µ¤¯¤é¥ê¥Ýー¥È¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£¸·î¤Î¥æー¥í·÷¾®ÇäÇä¾å¹â¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¡¢ÂæÏÑ»Ô¾ì¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£³Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£²£³£¸¥É¥ë£µ£¶¥»¥ó¥È¹â¤Î£´Ëü£¶£·£µ£¸¥É¥ë£²£¸¥»¥ó¥È¤È£¶ÆüÂ³¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤ÏÆ±£¶£³¡¥£µ£µ¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î£²Ëü£²£·£¸£°¡¥£µ£°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£¹·î¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¡¢£¹·î¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä¡¢£¹·î¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¢Æü¶ä»ÙÅ¹Ä¹²ñµÄ¡¢£±£°·î¤Î¤µ¤¯¤é¥ê¥Ýー¥È¤Ê¤É¡£³¤³°¤Ç¤Ï£¸·î¤Î¥æー¥í·÷¾®ÇäÇä¾å¹â¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¡¢ÂæÏÑ»Ô¾ì¡¢´Ú¹ñ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS