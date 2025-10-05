GEZAN¡¢¥Ä¥¢ー¡Ø47¡ÜTOUR¡Ö½¸±ê¡×¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¡¡LIQUIDROOM¤Ç¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤È½éÂÐ¥Ð¥ó
¡¡GEZAN¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡Ø½½»°·î presents GEZAN 47+ TOUR¡Ö½¸±ê¡×DAY51¡Ù¤ò12·î14Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ÂÐ¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡È´ØÀ¾¥¼¥íÀ¤Âå¡É¤ÎDNA¤Ï¤É¤¦¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿¡©¡¡GEZAN¡¢¤ª¤È¤Ü¤±¥Ó～¥Ð～¡¢¥âー¥âー¤«¤é¿·À¤Âå¥Ð¥ó¥É¤Þ¤Ç¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢GEZAN¤È¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¤è¤ë½é¤Î2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¡²è²È¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¾¾ÅÄ¸÷»Ô¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥×¥ì¥ªー¥Àー¡ÊÃêÁª¡Ë¤¬ËÜÆü10·î5Æü¤è¤ê¥¤ー¥×¥é¥¹¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÆ±¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢Ê£¿ô¸ø±é¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢ー²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±êÁÕÏ¿½¸¡Ù¤âÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë