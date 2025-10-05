【キミとアイドルプリキュア♪】第36話はリアル開催ライブとの連動！ 初の試みを楽しもう！
ABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで毎週日曜 朝8時30分から放送中のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』。来週12日放送の第36話は、10月18日（土）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催される『キミとアイドルプリキュア♪LIVE2025 You&I＝We're IDOL PRECURE』と連動したお話であることが判明した。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
作中では、実際のリアルライブをする会場となるパシフィコ横浜でキュアアイドルたちがライブをするという展開。
実際のライブ会場で、作中でもライブをするという連動したお話はプリキュア史上初で、『キミとアイドルプリキュア♪』だからこそ実現できたもの。
さらに、『キミとアイドルプリキュア♪』のオープニング主題歌を歌う、石井あみ・熊田茜音・吉武千颯が本人役としても出演することが決定。
そんなキミプリならでは試みに、キュアアイドル／咲良うた役の松岡美里からコメントが到着した。
＜松岡美里コメント＞
初めてライブ連動回があると知った時は、「新しい」と感じました！
ライブを観てくれるキミに、より一層ワクワクを届けられる！ そんな気持ちでいっぱいになりました！
個人的には、アイドルプリキュアがアニメの中でも私たちと同じようにライブへの準備をしていて、「一緒なんだ！」と嬉しくなりました！
さらに歌手の皆さまがご本人役で出演してくださり、特別感が凄いです...！
皆さまと共にライブが出来るのだと、改めてとても心強くなりました！
アニメの中でキュアアイドルたちが感じたこと、話したことを大切に私もステージに立ちたいです！
何を感じたのか！どんな景色を観るのか！
アニメやライブをお楽しみに！
私もキミに会えること、とっても楽しみにしています！（ハート）
そして本人役として出演する歌手の3人からは、
石井あみ「人生初のアフレコ、台本を持つ手が震えるほど緊張でいっぱいでしたが、熊田茜音ちゃんと吉武千颯ちゃん、声優やスタッフの皆さまに支えられ自分らしく臨めました。」
熊田茜音「本人役ということで、声優としてのお芝居では初の経験だったので最初どういうアプローチがいいんだろうと戸惑いましたが、本番は優しい役者の皆様とスタッフの方々のおかげで心から楽しくお芝居させていただきました。」
吉武千颯「今回本人役で出演させて頂けるということで本当に嬉しい気持ちでいっぱいなのと同時に、皆さんと一緒に放送を見るまでまだ実感が湧かないぐらい今でも夢のようです。」
とそれぞれアフレコ時の熱い想いを語っていただきました。
そんな初の試み、キラッキランランなお話は10月12日（日）朝8時30分から放送。お楽しみに。
＞＞＞場面カットやキャラクタービジュアルをチェック！（写真6点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
実際のライブ会場で、作中でもライブをするという連動したお話はプリキュア史上初で、『キミとアイドルプリキュア♪』だからこそ実現できたもの。
さらに、『キミとアイドルプリキュア♪』のオープニング主題歌を歌う、石井あみ・熊田茜音・吉武千颯が本人役としても出演することが決定。
そんなキミプリならでは試みに、キュアアイドル／咲良うた役の松岡美里からコメントが到着した。
＜松岡美里コメント＞
初めてライブ連動回があると知った時は、「新しい」と感じました！
ライブを観てくれるキミに、より一層ワクワクを届けられる！ そんな気持ちでいっぱいになりました！
個人的には、アイドルプリキュアがアニメの中でも私たちと同じようにライブへの準備をしていて、「一緒なんだ！」と嬉しくなりました！
さらに歌手の皆さまがご本人役で出演してくださり、特別感が凄いです...！
皆さまと共にライブが出来るのだと、改めてとても心強くなりました！
アニメの中でキュアアイドルたちが感じたこと、話したことを大切に私もステージに立ちたいです！
何を感じたのか！どんな景色を観るのか！
アニメやライブをお楽しみに！
私もキミに会えること、とっても楽しみにしています！（ハート）
そして本人役として出演する歌手の3人からは、
石井あみ「人生初のアフレコ、台本を持つ手が震えるほど緊張でいっぱいでしたが、熊田茜音ちゃんと吉武千颯ちゃん、声優やスタッフの皆さまに支えられ自分らしく臨めました。」
熊田茜音「本人役ということで、声優としてのお芝居では初の経験だったので最初どういうアプローチがいいんだろうと戸惑いましたが、本番は優しい役者の皆様とスタッフの方々のおかげで心から楽しくお芝居させていただきました。」
吉武千颯「今回本人役で出演させて頂けるということで本当に嬉しい気持ちでいっぱいなのと同時に、皆さんと一緒に放送を見るまでまだ実感が湧かないぐらい今でも夢のようです。」
とそれぞれアフレコ時の熱い想いを語っていただきました。
そんな初の試み、キラッキランランなお話は10月12日（日）朝8時30分から放送。お楽しみに。
＞＞＞場面カットやキャラクタービジュアルをチェック！（写真6点）
（C）ABC-A・東映アニメーション