【全身GU】でこんなにオシャレ！ まるっと真似したい♡「きれいめカジュアルコーデ」

オフィスにも休日のお出かけにも映えるコーデが知りたい！ その願い、【全身GU（ジーユー）】で叶えられるかも。シックな秋色や旬のアイテムを上手に取り入れることで、プチプラでも大人っぽく上品に仕上がりそうです。「これ全部GU？」と驚くほどの「きれいめカジュアルコーデ」、ぜひそのまま真似してみて。

レッド × ブラウンの配色が目を引く秋の洗練スタイル

鮮やかなレッドの襟付きトップスとシックなブラウンパンツの秋配色は、プチプラでも上品見え。トップスは今季もトレンド継続のポロセーター。カーディガンとの2ピースアイテムなら、悩まずとも即着映えを叶えてくれそうです。ボトムスは秋冬大流行中のキュロットパンツをON。細ベルトできちんと感を添えれば、オフィス仕様にもカジュアルにもぴったりの洗練コーデに。

ニットボーダーポロはワイドパンツと白シャツで上品にアレンジ

週末のお出かけに大活躍しそうなニットボーダーポロ。カジュアル代表格のアイテムも、ちょっとの工夫でオフィスルックにアップデートできるかも。中にかちっとした白シャツを仕込んで、きちんと感と女性らしい抜け感を演出。ボトムスは落ち感のあるワイドパンツで上品に格上げ。スウェード調素材のバッグやベロアスニーカーと、秋っぽ小物も忘れずに。

さりげなく華やぐハンサムカジュアル

グレーのジャケットにダークグレーのストレートジーンズを合わせた、落ち着きのあるグラデーションコーデ。インナーにブルーのシアートップスを仕込むことで、軽やかさと奥行きをプラス。ジャケットの襟元につけた金色のブローチが、顔周りをパッと明るく見せてくれそうです。足元は黒パンプスで全体を引き締めると、オフィスでも休日でも映えるバランスに。

トラッド × カジュアルなオンオフ対応コーデ

定番白シャツにアーガイル柄のカーデを羽織るだけで、一気にトラッド感のある秋コーデにサマ変わり。ベージュのワイドプリーツスカートを合わせれば、通勤でも重くならずにふんわり華やかな印象に。足元はリブソックスとビットローファーで上品にまとめつつ、アイウェアで知的な雰囲気もプラス。カーデの配色からワインカラーをソックスで拾う小技もお見事！

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子