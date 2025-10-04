【見逃し厳禁】Amazonプライム感謝祭の目玉商品をご紹介
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが本日から2025年10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon プライム感謝祭本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、「Fire TV Stick HD」や「AirPods 4」、「Nebula Capsule 3」などの目玉商品をご紹介。人気の商品は早く売り切れることもあるので、早めの購入をお勧めします。

大画面でフルHDを簡単に楽しめる。2024年発売の「Fire TV Stick HD」


Amazon Fire TVストア

Amazon Fire TV Stick HD | 大画面でフルHDの楽しさを簡単に | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 3,480円（50%オフ）

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

29,800円 → 24,800円（17%オフ）

VGP2025 金賞の大人気モデル。モバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」


Anker

Anker Nebula Capsule 3 (小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター)【家庭用 フルHD Netflix対応 200 ANSI ルーメン 最大120インチ 大画面 天井投影 8W スピーカー 自動台形補正 オートフォーカス バッテリー内蔵 ホームシアター ホームプロジェクター 持ち運び アンカー ネビュラ カプセル 3】

69,990円 → 52,490円（25%オフ）

小粒で飲みやすい。痛みや熱にすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

945円 → 758円（20%オフ）

濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】

5,248円 → 3,999円（24%オフ）

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋


ザバス

福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉

13,680円 → 6,389円（53%オフ）

やわらかい口当たり。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」


アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 2L ×9本 ラベルレス 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 2リットル ボトル 2000ml【Amazon.co.jp限定】

1,101円 → 889円（19%オフ）

「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


コカ・コーラ

コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本

2,055 円 → 1,663円（19%オフ）

香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本

1,664円 → 1,331円（20%オフ）

チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,470円（49%オフ）

ゆで時間わずか3分。マ・マーの早ゆでスパゲティ


マ・マー

マ・マー 早ゆで 3分 スパゲティ 1.6mm 500g×4袋（ 約20人前 ）アルデンテ パスタ 麺 時短 レンジ調理 簡単 手軽 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）FineFast

2,134円 → 1,364円（36%オフ）

冷めてもおいしく、おにぎりにも◎ あきたこまちのパックご飯


by Amazon

by Amazon パックご飯 秋田県産 あきたこまち 180g×24個 国産米 100% 低温製法米

3,440円 → 2,924円（15%オフ）

黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用2.5kg


アタック

【大容量】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 １００日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 ２５００ｇ

1,404円 → 1,080円（23%オフ）

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し×鉄壁バリア 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

3,502円 → 3,099円（12%オフ）

ふかふかで吸水力抜群！タオル研究所の「ボリュームリッチ」


タオル研究所

【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology

3,590円 → 3,033円（16%オフ）

秋の重ね着でも活躍。ヘインズ「BEEFY-T」シリーズのロンT


Hanes

[Hanes] ビーフィー ロングスリーブ Tシャツ ロンT 長袖 1枚組 Beefy-T 綿100% 肉厚生地 無地H5186メンズ

2,860円 → 1,980円（31%オフ）

ヘビーウェイトTシャツの代名詞。ヘインズのBEEFY-T


Hanes

[Hanes] ビーフィー Tシャツ 半袖 丸首 2枚組 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 2Pビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2メンズ

4,620円 → 2779円（40%オフ）

スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー MR530 U530 旧モデル メンズ レディース

10,900円 → 7,916円（27%オフ）

その他のおすすめ商品


Amazon Fireタブレットストア

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

19,980円 → 10,980円（45%オフ）

チョコレート効果

チョコレート効果 明治 カカオ72%大容量ボックス 1kg

6,210円 → 4,338円（30%オフ）

Apple(アップル)

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

136,800円 → 108,800円（20%オフ）

Amazon Kindleストア

New Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション | 32GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、メタリックブラック (2025年発売)

44,980円 → 34,980円（22%オフ）

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

