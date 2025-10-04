あべのハルカスで「ミニオンinカンサイ」ポップアップ開催！ チョコバナナスイーツやエコバッグが登場
ミニオンと「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」のポップアップショップが、10月8日（水）〜10月21日（火）の期間、大阪・大阪市にあるあべのハルカス近鉄本店 タワー館2階 イベントスペースで開催される。
【写真】折りたたむとボブの形に！ キュートな「エコバッグ」も用意
■人気スイーツを展開
今回開催されるのは、お茶目なミニオンたちに癒やされながら「ミニオンinカンサイ」の商品が購入できる期間限定のポップアップショップ。
「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」は、ミニオンたちが描かれたふわふわスポンジ生地に、とろ〜りなめらかなバナナカスタードと、カカオの旨みが広がるチョコバナナクリームを入れたチョコバナナケーキ。全5種類の模様がそろい、8個入にはオリジナルステッカーも付属されている。
また、しゃりっと繊細な食感のラングドシャクッキーから、こだわりのバナナミルクショコラがとろりとくちどける「ミニオンinカンサイ クッキーサンド チョコバナナ味」が登場するほか、ボブの形にコンパクトに折りたためる「ミニオンinカンサイ エコバッグ」も販売予定だ。
【写真】折りたたむとボブの形に！ キュートな「エコバッグ」も用意
■人気スイーツを展開
今回開催されるのは、お茶目なミニオンたちに癒やされながら「ミニオンinカンサイ」の商品が購入できる期間限定のポップアップショップ。
「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」は、ミニオンたちが描かれたふわふわスポンジ生地に、とろ〜りなめらかなバナナカスタードと、カカオの旨みが広がるチョコバナナクリームを入れたチョコバナナケーキ。全5種類の模様がそろい、8個入にはオリジナルステッカーも付属されている。
また、しゃりっと繊細な食感のラングドシャクッキーから、こだわりのバナナミルクショコラがとろりとくちどける「ミニオンinカンサイ クッキーサンド チョコバナナ味」が登場するほか、ボブの形にコンパクトに折りたためる「ミニオンinカンサイ エコバッグ」も販売予定だ。