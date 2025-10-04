「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」（4個入 800円／8個入 1491円）　※価格は税込み

　ミニオンと「銀のぶどう」がコラボレーションした関西限定スイーツブランド「ミニオンinカンサイ」のポップアップショップが、10月8日（水）〜10月21日（火）の期間、大阪・大阪市にあるあべのハルカス近鉄本店 タワー館2階 イベントスペースで開催される。

【写真】折りたたむとボブの形に！　キュートな「エコバッグ」も用意

■人気スイーツを展開

　今回開催されるのは、お茶目なミニオンたちに癒やされながら「ミニオンinカンサイ」の商品が購入できる期間限定のポップアップショップ。

　「ミニオンinカンサイ チョコバナナケーキ」は、ミニオンたちが描かれたふわふわスポンジ生地に、とろ〜りなめらかなバナナカスタードと、カカオの旨みが広がるチョコバナナクリームを入れたチョコバナナケーキ。全5種類の模様がそろい、8個入にはオリジナルステッカーも付属されている。

　また、しゃりっと繊細な食感のラングドシャクッキーから、こだわりのバナナミルクショコラがとろりとくちどける「ミニオンinカンサイ クッキーサンド チョコバナナ味」が登場するほか、ボブの形にコンパクトに折りたためる「ミニオンinカンサイ エコバッグ」も販売予定だ。