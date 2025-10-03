À¤³¦Åª»°Ì£Àþ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦»Ë²ÂFumiyoshi¤µ¤ó¡¢»àµî¡¡°äÂ²¤¬¸øÉ½¡Ö51ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿·³ã»Ô¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»°Ì£Àþ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»Ë²ÂFumiyoshi¤µ¤ó¤¬¡¢9·î26Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£51ºÐ¡£10·î3Æü¡¢°äÂ²¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°äÂ²°ìÆ±Ì¾µÁ¤Ç¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¡Öë¾Êó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö»°Ì£Àþ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼»Ë²ÂFumiyoshi¤Ï¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤È¤³¤í¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡¢51ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤ËÀ¸Á°»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤È¤´»Ù±ç¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢¸Î¿Í¤È°äÂ²¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÌëÊÂ¤Ó¤ËÁòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¸åÆü¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ù¤ò¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡×¤Ø°¸¤Æ¡¢¡ÖÀ¸Á°¡¢»°Ì£Àþ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼»Ë²ÂFumiyoshi ¤ÏÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤òÂç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¤´¸ü¾ð¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Î¿Í¤¬À¸Á°¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤´À¼±ç¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢²¿Â´¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ê¤ª¡¢À¿¤Ë¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éº£¤Ï¤Þ¤À¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢°äÂ²¤ª¤è¤Ó½êÂ°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»Ë²ÂFumiyoshi¤µ¤ó¤Ï¡¢1974Ç¯¡¢¿·³ã»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£9ºÐ¤è¤êÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤êÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¹â¶¶ÃÝ°é¤è¤ê»°Ì£Àþ¤ò½¬¤¤»Ï¤á¤ë¡£2000Ç¯¤è¤ê¥×¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¿·³ã¤òµòÅÀ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÂ¾¡¢¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâÅù¤ÎÆüËÜ·úÃÛÅù¤Ç¤â±éÁÕ²ñ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11Ç¯¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ±éÁÕ¤òÈäÏª¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢21Ç¯10·î¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¥Ù¡¼¥¹¤Î¿ÀÍÍ¥í¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼»á¤È¤Î½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢24Ç¯9·î¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤«¤é¡ÖÌÈ±Ö²ðºßÀ²õ»àÀ¥ß¥ª¥Ñ¥Á¡¼¡×¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£25Ç¯2·î¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
