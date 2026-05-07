米ケーブルニュースネットワーク「ＣＮＮ」創設者であるテッド・ターナーさんが６日（日本時間７日）、米フロリダ州タラハシー近郊の自宅で死去した。享年８７。死因は明らかにされていない。同氏の会社であるターナー・エンタープライズ社からのプレスリリースで彼の死去が伝えられ、米メディアが報じた。ターナー氏は家族に囲まれる中亡くなったとし、声明には「数々の成功と名声にもかかわらず、彼はその温かさと謙虚さで出