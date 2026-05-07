アニメ監督で演出家の佐藤竜雄さんが、4月24日に肝不全で亡くなった。61歳。アニメ企画・制作の会社「NAGOMI」が7日に発表した。【画像】アニメ監督の佐藤竜雄さん死去会社からの訃報全文書面にて発表し「弊社制作のアニメーション作品において、監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐藤竜雄氏が、かねてより療養中のところ、2026年4月24日、肝不全のため永眠いたしました。享年61歳でした」と報告。