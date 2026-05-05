ＴＢＳ・ＣＢＣ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で気象予報士としても活躍する沢朋宏アナウンサーが４日、Ｘを更新。この日、訃報が伝えられた気象予報士の吉田ジョージさんについて「残念でならない」とつぶやいた。沢アナは、吉田さんがお天気を伝えていた「スイッチ！」とはライバル局となるＣＢＣのアナウンサー気象予報士。それでも同じ仕事をする者同士で交流はあったようで「ジョージさん、残念でなりません