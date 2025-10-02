日本テレビ、奈良公園“シカへの暴力”めぐる報道内容に声明「取材で確認が取れた情報」 SNS上で過熱する誹謗中傷に注意喚起
日本テレビは2日、同局系ニュース番組『news every.』（月〜金 後3：50〜後7：00）で9月29日に放送した奈良県のシカをめぐるVTRについて声明を発表。誹謗中傷や迷惑行為について注意喚起した。
【写真】公式サイトで発表した“シカへの暴力”報道めぐる声明全文
『news every.』の公式サイトには「お知らせ」と題した文書が掲載され、「9月29日に放送した『奈良公園の鹿への暴力』に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」との声明を発表。続けて「なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます」と注意を呼びかけた。
当日番組では「いいね！の前に考えるそれって本当？」と題したニュース企画で、自民党総裁選に立候補している高市早苗氏による「外国人観光客が暴行を加えている」といった発言を現場取材によって検証したVTRを放送。放送内では奈良公園を訪れる外国人観光客の様子を伝えたほか、関係者へのインタビューなどが顔出しで放送されていた。
この放送後、SNS上ではインタビューに答えた人物に対する中傷のほか、真偽不明の情報などが相次いで寄せられる事態となっていた。
【写真】公式サイトで発表した“シカへの暴力”報道めぐる声明全文
『news every.』の公式サイトには「お知らせ」と題した文書が掲載され、「9月29日に放送した『奈良公園の鹿への暴力』に関するニュースは、取材で確認が取れた情報をお伝えしたものです」との声明を発表。続けて「なお、取材にお答えいただいた方や無関係の方に対し、誹謗中傷や迷惑行為等を行うことは、厳に慎んでいただきたくお願い申し上げます」と注意を呼びかけた。
この放送後、SNS上ではインタビューに答えた人物に対する中傷のほか、真偽不明の情報などが相次いで寄せられる事態となっていた。