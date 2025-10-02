バズるのも納得！壊れて困った…を秒で解決！工具もテクもいらない100均お直しグッズ
ファスナーの引手が壊れてしまったり、もともとついている引手が小さくて使いにくい…。そんなときに活躍してくれるのがセリアの交換用パーツです。なんと工具不要で、チャーム感覚で付け替え可能。セリアでバズるのもうなずけるアイディア商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪早速ご紹介します。
工具不要なのがうれしい！チャーム感覚で付けられるファスナーの引手
今セリアでバズっている『壊れたファスナーの引手交換用パーツ2個入』を、手芸グッズ売り場で発見！
その名の通り、壊れてしまったファスナーの引手を交換できるというアイテムです。
最大の特徴は工具いらずというところ。ナスカンのようになっていて、チャームをつける感覚で交換が可能です。
引手部分は大きめで掴みやすく、開け閉めラクラク。もともとついている引手が小さく使いにくいという場合は、こちらに交換するのもいいかもしれません！
お値段は2個入りで110円（税込）。シンプルなデザインで使い勝手がいいのもうれしいですね！
セリアにはこんなアイディア商品も！
セリアの手芸用品売り場には、このほかにもたくさんのアイディア商品が！筆者のおすすめは『ウエスト調整バックル』。
ウエストサイズが大きくてあきらめていたボトムスも、これで調整することで快適に着用できるようになりました！見た目もおしゃれなので、ボトムスの雰囲気を崩すこともありませんよ。
今回はセリアで購入した『壊れたファスナーの引手交換用パーツ2個入』と『ウエスト調整バックル』をご紹介しました。
どちらも手軽に使えるアイディア商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。