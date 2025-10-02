バズるのも納得！壊れて困った…を秒で解決！工具もテクもいらない100均お直しグッズ

ファスナーの引手が壊れてしまったり、もともとついている引手が小さくて使いにくい…。そんなときに活躍してくれるのがセリアの交換用パーツです。なんと工具不要で、チャーム感覚で付け替え可能。セリアでバズるのもうなずけるアイディア商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪早速ご紹介します。

商品情報

商品名：壊れたファスナーの引手交換用パーツ2個入

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

工具不要なのがうれしい！チャーム感覚で付けられるファスナーの引手

今セリアでバズっている『壊れたファスナーの引手交換用パーツ2個入』を、手芸グッズ売り場で発見！

その名の通り、壊れてしまったファスナーの引手を交換できるというアイテムです。

最大の特徴は工具いらずというところ。ナスカンのようになっていて、チャームをつける感覚で交換が可能です。

引手部分は大きめで掴みやすく、開け閉めラクラク。もともとついている引手が小さく使いにくいという場合は、こちらに交換するのもいいかもしれません！

お値段は2個入りで110円（税込）。シンプルなデザインで使い勝手がいいのもうれしいですね！

セリアにはこんなアイディア商品も！

商品名：ウエスト調整バックル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H3×W3cm

販売ショップ：セリア

セリアの手芸用品売り場には、このほかにもたくさんのアイディア商品が！筆者のおすすめは『ウエスト調整バックル』。

ウエストサイズが大きくてあきらめていたボトムスも、これで調整することで快適に着用できるようになりました！見た目もおしゃれなので、ボトムスの雰囲気を崩すこともありませんよ。

今回はセリアで購入した『壊れたファスナーの引手交換用パーツ2個入』と『ウエスト調整バックル』をご紹介しました。

どちらも手軽に使えるアイディア商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。